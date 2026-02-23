Kinga Rusin należy do grona bardzo aktywnych w mediach społecznościowych gwiazd. Dziennikarka dzieli się obecnie przede wszystkim zdjęciami i wpisami ze swoich podróży. Jak wiadomo, w tym roku zdążyła już odwiedzić m.in. Meksyk. Rusin opuściła jednak niedawno ten kraj, informując o tym fanów. Obserwatorzy czekali na zabranie przez nią głosu, gdyż w ostatnich dniach wybuchły tam poważne zamieszki.

REKLAMA

Zobacz wideo Sokołowska tęskni za Rusin? "Żadne drogi nie są zamknięte"

Kinga Rusin wyjechała z Meksyku. "Sytuacja wydaje się pod kontrolą"

Przypomnijmy, że wspominane zamieszki wybuchły po tym, jak 22 lutego podczas operacji wojskowej zginął El Mencho - uznawany za jednego najbardziej poszukiwanych przestępców Meksyku. W związku z tym polska ambasada wydała pilne ostrzeżenie dla obywateli, którzy przebywają w meksykańskim stanie Jalisco oraz regionach: Michoacan, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Zacatecas i Nayarit. Jak się okazało, Rusin, która jeszcze kilka dni temu również była Meksyku, wyleciała już do Wielkiej Brytanii.

"Z Meksyku szczęśliwie już wyjechałam - pozdrawiam z Notting Hill! I nie siałabym paniki, na wschodzie Jukatanu sytuacja wydaje się pod kontrolą, a to tam jest najwięcej turystów z Polski" - poinformowała w mediach społecznościowych dziennikarka, zamieszczając swoje zdjęcie.

Kinga Rusin zażartowała z wakacji celebrytek. Wspomniała o Kate Moss i Biance Censori

Zaledwie 20 lutego Rusin publikowała jeszcze zdjęcia z Meksyku. Zaprezentowała się wtedy fanom w plażowym wydaniu, pozując w bikini i zwiewnej narzutce. Wśród ujęć znalazły się także kadry z lokalną przyrodą oraz selfie z leżaka. Uwagę obserwatorów przykuł jednak podpis, w którym dziennikarka żartobliwie nawiązała do faktu, iż niedaleko niej wypoczywają również znane na całym świecie gwiazdy oraz znajdują się towarzyszący im paparazzi. "Było tak spokojnie. A teraz… Z prawej Kate Moss, z lewej Bianca Censori, paparazzi w krzakach… Cóż, cena sławy. Co robić? Jak żyć?" - napisała pod fotografiami Rusin. Jej zdjęcia znajdziecie w galerii w artykule: "Rusin żartuje z luksusowych wakacji. W tle Kate Moss i Bianca Censori".