Violetta Villas, czyli tak naprawdę Czesława Gospodarek, była doceniana przez wyjątkowy głos i niezapomniany wizerunek. Sądzono, że zrobi wielką karierę na skalę międzynarodową, ale ostatecznie zaprzepaściła tę szansę. Na przeszkodzie stanęły nie tylko jej problemy prywatne, ale i komunistyczne władze. Niewątpliwie piosenkarka, która zmarła w tragicznych warunkach w 2011 roku, stała się w Polsce legendą. Nie dziwi więc, że zdecydowano się nagrać o niej film biograficzny. W Villas wcieli się Sandra Drzymalska. Zobaczyliśmy, jak ją ucharakteryzowano.

REKLAMA

Zobacz wideo Violetta Villas swoim głosem zachwycała widownie w Las Vegas i Paryżu, ale Polska ją zniszczyła

Film o Violettce Villas. Tak ucharakteryzowano Sandrę Drzymalską

Zdjęcia do filmu o Violettce Villas realizowane są w Polsce oraz Bułgarii i mają się zakończyć w kwietniu tego roku. Reżyserką jest Karolina Bielawska, a w tytułową rolę wcieli się Sandra Drzymalska. W sieci pojawiło się zdjęcie aktorki ucharakteryzowanej na legendarną piosenkarkę, za co odpowiadają nominowani do Oscara za film "Brzydka siostra" Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg.

Nie da się ukryć, że aktorka łudząco przypomina wokalistkę, co nie umknęło uwadze internautów. "Bardzo podobna, oby jeszcze dobrze zagrała", "Wygląda fajnie,mam nadzieję że udźwignie Violettę", "Wow, podobieństwo zaskakuje!" - pisali zachwyceni użytkownicy Instagrama. Głos zabrała również Julia Wieniawa. "Wow, ale podobne!" - napisała gwiazda.

Sandra Drzymalska w roli Izabeli Łęckiej

To nie koniec wielkich roli Drzymalskiej. Wiadomo, że zagrała w "Lalce", którą adaptuje Netflix i jeszcze w tym roku zobaczymy hucznie zapowiadany serial. Aktorka wcieli się tam w rolę Izabeli Łęckiej, a na ekranie partnerować jej będzie Tomasz Schuchardt - oczywiście jako Stanisław Wokulski. Widzowie szybko ocenili wybór aktorki. Okazało się, że byli niemal jednomyślni i nie kryli zachwytu nad angażem Drzymalskiej.

"Lepszej aktorki nie mogli wybrać. Sandra jest mega zdolna", "Super! Świetna obsada, która wiele obiecuje", "Sandra super wybór. Bardzo lubię tę aktorkę", "Jest! Miałam taką nadzieję na panią Sandrę", "Doskonale dobrane role!! Nie mogę się doczekać" - pisali fani w poście na Instagramie platformy streamingowej.