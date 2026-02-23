Mirosław Krawczyk to aktor, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Gwiazdor produkcji takich jak "'Anna' i wampir", "Awantura o Basię" oraz "6 dni strusia" i wielu dzieł teatralnych, niespodziewanie zmarł, pogrążając w żałobie bliskich oraz fanów. Tęsknią za nim między innymi wnuki, które miały bliską więź ze znanym dziadkiem.

Mirosław Krawczyk wspomniany przez Anetę Zając. Byli razem na wycieczce

Aneta Zając tworzyła z aktorem jedną rodzinę - była partnerką jego syna, Mikołaja Krawczyka, do 2012 roku. Gwiazda "Pierwszej miłości" doczekała się dwóch synów bliźniaków, którzy mieli dobry kontakt z dziadkiem. Po wieści o śmierci aktora, udostępniła kadr ze wspólnej wycieczki z udziałem Roberta i Michała. Rodzina zapozowała wówczas nad wodą. "Dziadek Mirek" - napisała krótko Aneta Zając, wspominając tę wyjątkową wyprawę.

Aktorka nie ukrywa, że przesunęła zobowiązania zawodowe z powodu ciężkiej sytuacji rodzinnej. "Kochani, planowane dziś otwarcie mojego profilu na Vinted muszę przełożyć z przyczyn osobistych. (...) Dziękuję za zrozumienie. Wrócę do was wkrótce z nową datą" - uprzedziła fanów na Instagramie.

Mirosław Krawczyk nie żyje. Tak pożegnał go teatr

Na Facebooku Teatru Wybrzeże pojawił się wpis dotyczący zmarłego aktora. Przypomniano o jego aktorskich sukcesach oraz opublikowano kilka pamiątkowych kadrów ze sceny teatralnej. "Z przykrością informujemy o śmierci wybitnego aktora Mirosława Krawczyka. Po studiach w krakowskiej PWST trafił do Teatru Śląskiego w Katowicach, dla kina odkrył go Janusz Kidawa. Zdobyte doświadczenia pozwoliły mu wypracować rozpoznawalny styl oparty na precyzji, uważności i głębokim rozumieniu postaci" - wspomniano w sobotę 21 lutego.

"Z naszym teatrem związał się w 1986 roku, a ostatnim wspólnym spektaklem były "Powarkiwania Drogi Mlecznej". Stworzył szereg wyjątkowych kreacji, obejmujących zarówno repertuar klasyczny, jak i współczesny, m.in. w "Balladynie", "Hamlecie", "Wesołych Kumoszkach z Windsoru", "Karmaniola, czyli od Sasa do Lasa" czy "Mary Page Marlowe" - napisano w dalszej części wpisu.