Matylda Damięcka za pomocą publikowanych w mediach społecznościowych ilustracji porusza tematy polityczne, kulturalne czy społeczne, które są bliskie jej sercu. Graficzka stara się w ten sposób zwracać uwagę na istotne problemy. Jednym z nich jest temat depresji - choroby, która niestety do dziś wciąż bywa bagatelizowana.

Matylda Damięcka opublikowała grafiki w Światowy Dzień Walki z Depresją

W Światowy Dzień Walki z Depresją Matylda Damięcka podzieliła się grafikami na profilu na Facebooku. Na jednej z ilustracji widzimy pluszową małpkę - do złudzenia przypomina ona tę, którą otrzymał słynny w ostatnim makak z japońskiego ZOO. Poruszające nagrania ze zwierzątkiem tulącym pluszaka obiegły cały świat. "Pitulić?" - brzmi podpis grafiki Damięckiej, a w opisie posta czytamy również: "czasami tylko i aż tyle".

W komentarzach Matylda Damięcka dodała również kilka innych ilustracji dotykających tematu depresji. Na jednej z nich widać dłoń, która sięga w kierunku innej dłoni znajdującej się w wodzie. Druga zanurza się jednak coraz bardziej, aż w końcu widać wyłącznie wystający nad powierzchnię uniesiony kciuk. Kolejny obrazek odnosi się z kolei do problemu bagatelizowania i umniejszania depresji. Widać na nim nogę z otwartym złamaniem i wymownym podpisem brzmiącym "nie użalaj się nad sobą, rozchodzisz to".

Filip Chajzer zabrał głos na temat depresji

Choć depresja bywa niestety wciąż tematem tabu, znane osoby coraz częściej starają się go normalizować, mówiąc otwarcie o swoich doświadczeniach z chorobą. Należy do nich Filip Chajzer, który w 2021 roku w poście na Facebooku wyjawił, że zmagał się z depresją. Przy okazji Światowego Dnia Walki z Depresją prezenter w rozmowie z nami zaznaczył, że bardzo ważne jest, aby zgłosić się po pomoc do specjalisty.

- To choroba przewlekła, w której walczysz o życie. Dosłownie. Myśli samobójcze to już nie jest miękka gra. Sam sobie nie poradzisz. Samo nie przejdzie. Sam możesz się wykończyć. O życie walczy się w szpitalach pod profesjonalną opieką - zaznaczył Filip Chajzer.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222, Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111, Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123.

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.