Matylda Damięcka za pomocą publikowanych w mediach społecznościowych ilustracji porusza tematy polityczne, kulturalne czy społeczne, które są bliskie jej sercu. Graficzka stara się w ten sposób zwracać uwagę na istotne problemy. Jednym z nich jest temat depresji - choroby, która niestety do dziś wciąż bywa bagatelizowana.
W Światowy Dzień Walki z Depresją Matylda Damięcka podzieliła się grafikami na profilu na Facebooku. Na jednej z ilustracji widzimy pluszową małpkę - do złudzenia przypomina ona tę, którą otrzymał słynny w ostatnim makak z japońskiego ZOO. Poruszające nagrania ze zwierzątkiem tulącym pluszaka obiegły cały świat. "Pitulić?" - brzmi podpis grafiki Damięckiej, a w opisie posta czytamy również: "czasami tylko i aż tyle".
W komentarzach Matylda Damięcka dodała również kilka innych ilustracji dotykających tematu depresji. Na jednej z nich widać dłoń, która sięga w kierunku innej dłoni znajdującej się w wodzie. Druga zanurza się jednak coraz bardziej, aż w końcu widać wyłącznie wystający nad powierzchnię uniesiony kciuk. Kolejny obrazek odnosi się z kolei do problemu bagatelizowania i umniejszania depresji. Widać na nim nogę z otwartym złamaniem i wymownym podpisem brzmiącym "nie użalaj się nad sobą, rozchodzisz to".
Choć depresja bywa niestety wciąż tematem tabu, znane osoby coraz częściej starają się go normalizować, mówiąc otwarcie o swoich doświadczeniach z chorobą. Należy do nich Filip Chajzer, który w 2021 roku w poście na Facebooku wyjawił, że zmagał się z depresją. Przy okazji Światowego Dnia Walki z Depresją prezenter w rozmowie z nami zaznaczył, że bardzo ważne jest, aby zgłosić się po pomoc do specjalisty.
- To choroba przewlekła, w której walczysz o życie. Dosłownie. Myśli samobójcze to już nie jest miękka gra. Sam sobie nie poradzisz. Samo nie przejdzie. Sam możesz się wykończyć. O życie walczy się w szpitalach pod profesjonalną opieką - zaznaczył Filip Chajzer.
Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.
Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222, Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111, Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123.
Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.