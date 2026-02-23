Magda Gessler to niekwestionowanie jedna z największych gwiazd TVN-u. Oprócz charakterystycznej roli prowadzącej "Kuchenne rewolucje", restauratorka ma również autorski program "Magda gotuje internet". To tam zaprasza gwiazdy, z którymi rozmawia o życiu, przy okazji gotując. W odcinku, w którym gościła Agnieszka Włodarczyk, doszło do skrajnie niebezpiecznej sytuacji. Strażacy grzmią na niezachowanie bezpieczeństwa w studiu.

Szokujące sceny w programie Magdy Gessler. Strażacy oburzeni

Magda Gessler miała okazję porozmawiać w swoim programie z Agnieszką Włodarczyk. W pewnym momencie doszło do szokującej sceny. Restauratorka zaczęła smażyć warzywa, a wtedy z patelni buchnął istny słup ognia, który wykraczał poza kadr. Włodarczyk natychmiastowo się odsunęła, a Gessler nieco się cofnęła, wpatrując się w zaistniałą sytuację. W końcu ogień ustał, a gwiazda TVN-u powróciła do gotowania. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach i zwróciło uwagę strażaków.

Na profilu na Facebooku serwisu remiza.pl opublikowano post, w którym zwrócono się do stacji TVN. W apelu podkreślono, że programy wiążą się z odpowiedzialnością i tu jej zabrakło. "TVN, z pełną powagą: macie ogromny zasięg i wpływ na widzów. Pokazując takie sytuacje, macie również odpowiedzialność. Ignorowanie tak poważnego zagrożenia pożarowego, bez choćby minimalnego elementu edukacyjnego, to poważne niedopatrzenie" - zaznaczono.

W takiej sytuacji widzowie powinni usłyszeć jasny komunikat, jak bezpiecznie postępować. Show nie usprawiedliwia braku odpowiedzialności. Kolejnym razem – pokażcie, co zrobić, żeby uniknąć tragedii. To nie tylko rozrywka – to odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi

- możemy przeczytać.

Wybuch ognia w programie Magdy Gessler. Tak zareagowali widzowie

Pod wspomnianym postem na Facebooku pojawiło się wiele komentarzy. Niektórzy również byli oburzeni sprawą. "Bardzo nieodpowiednie zachowanie", "Dobrze, że jej włosy się nie zajęły", "O mały włos studio by spaliła" - grzmieli. Inni internauci tłumaczyli, że to codzienność w kuchni i nie widzą w tym nic złego. "Dała radę i opanowała ogień - o co się pruć?", "Jakiego zagrożenia? Zwykłe gotowanie, wszystko pod kontrolą", "Podejrzewam, że wiedziała, co zrobić. Pewnie nie miała przykrywki" - czytamy pod wpisem.