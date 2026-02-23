Zapendowska nie zostawiła suchej nitki na Sanah. "Naprawdę koszmarna"

Elżbieta Zapendowska to prawdziwy autorytet w dziedzinie wokalistyki. Choć ostatnio rzadko udziela się publicznie, jej opinie nadal cieszą się ogromnym poważaniem. Ostatnio specjalistka od emisji głosu gościła w podcaście RMF FM "Co u nich słychać?". Krytyczka muzyczna wypowiedziała się na temat Sanah. Nie ma najlepszego zdania na temat twórczości popularnej artystki.

Elżbieta Zapendowska ostro o twórczości Sanah. "Ja wysiadam"

Elżbieta Zapendowska dała się poznać szerszej publiczności dzięki programom takim jak "Idol" czy "Must be the music". Specjalistka od emisji głosu od początku słynęła ze szczerych, niejednokrotnie kąśliwych opinii. W podcaście RMF FM jurorka oceniła twórczość Sanah. Krytyczka muzyczna przyznała, że początkowo pomyliła się co do pochodzenia artystki.

Myślałam, że ona jest z Białorusi. Wywiad pierwszy w Opolu miała, to Białorusią tak jechało. Zmiękczenia. Teraz mówi normalnie, nie wiem dlaczego. (...) Może maniera, może tak miało być

- mówiła. Dodała także, że nie przekonuje jej zaangażowanie wokalistki w promocję poezji. - Jeżeli ona posługuje się arcydziełem literackim, a muzyka jest naprawdę koszmarna... Ludzie rozpisują się, że to jest arcydzieło, że to przybliża, pod strzechy trafia, poezja. No przepraszam bardzo, ja wysiadam, ja takiej poezji nie chcę słuchać, z taką muzyką - podsumowała.

Elżbieta Zapendowska już wcześniej krytykowała Sanah. Nie zmieniła zdania na jej temat

Nie był to pierwszy raz, kiedy Elżbieta Zapendowska niepochlebnie wypowiedziała się na temat Sanah. W 2023 roku specjalistka od emisji głosu została poproszona przez Świat Gwiazd o ocenę twórczości wokalistki. Była jurorka "Idola" nie zmieniła zdania od tamtej pory.

- Nie jestem zachwyconą tą artystką, szczególnie po tym, jak połączyła Słowackiego, Norwida i kogoś tam jeszcze ze swoją muzyką, która mi się wydaje bardzo banalna, natomiast teksty przygważdżają, nie wolno takich robić połączeń. Zawsze mówię szczerze, co myślę. Może i zdolna dziewczyna, ale na razie nie zauroczyła mnie - wyznała w rozmowie z portalem.