Relacje Roksany Węgiel i Viki Gabor od lat budzą duże zainteresowanie fanów. W zeszłym roku głośno zrobiło się na temat rzekomego konfliktu między wokalistkami. W rozmowie z Żurnalistą Gabor odniosła się do całego zamieszania. - Ja nie chcę już mówić na temat Roksany, wiem, że kiedyś strasznie było dużo wywiadów i byłam ciągnięta za język, czy ja jestem przyjaciółką Roxie, czy nie. Szczerze? My nigdy nie usiadłyśmy i nigdy nie porozmawiałyśmy. Więc ja tak naprawdę nie wiem, jaka ona jest - powiedziała. Fani Viki i Roksany wciąż mają jednak wrażenie, że wokalistki za sobą nie przepadają. Ostatni live Węgiel znów dał im do myślenia.

Roksana Węgiel dostała pytanie o Viki Gabor. Tak zareagowała

Piosenkarka zorganizowała ostatnio dla swoich fanów transmisję live, na której razem z mężem odpowiadali na różne pytania. Jedno z nich dotyczyło młodszej koleżanki z branży. - Jaką relację masz z Viki Gabor? - próbowała dowiedzieć się jedna z fanek. Na pytanie odpowiedział od razu Kevin. -Kibicujemy. Niech sobie działa dziewczyna, nie? - zwrócił się do żony. - No, pewnie - odparła Roksana.

Po chwili na jej twarzy pojawiła się dosyć specyficzna mina, która zdaniem internautów sugerowała coś zupełnie innego. Kilka sekund później piosenkarka całkiem zniknęła z kadru. "Roxie nie wyłączyła napisów na twarzy", "Roxie aż musiała to rozchodzić", "Nie mogę z jej uśmiechu. Ona chciała coś więcej powiedzieć", "Ta mina mówi wszystko", "Musiała odejść aż, ikona!", "O Boże, mina Roxie. Chyba nic więcej dodawać nie trzeba" - pisali. Nagranie znajdziecie poniżej.

Justyna Steczkowska odniosła się do rzekomego konfliktu Roksany Węgiel i Viki Gabor. "Życzę, żeby..."

Jakiś czas temu o zdanie na temat burzliwej relacji Roksany Węgiel i Viki Gabor została zapytana Justyna Steczkowska. W rozmowie z Pomponikiem piosenkarka przyznała, że nie wiedziała o żadnym "konflikcie" między wokalistkami. - Ja nie wiem, co między nimi zaszło, czy zachodzi, bo jestem trochę odcięta od rzeczywistości medialnej, ale życzę, żeby było im miło między sobą - skwitowała.