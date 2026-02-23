Przejmujące wyznanie piosenkarki disco polo o chorym synu. Polały się łzy

Małgorzata Główka to popularna wokalista disco polo i założycielka zespołu Camasutra. Grupa ma na koncie hity, takie jak: "Jesteś ideałem", "Porwij mnie" oraz "Tego chcesz". Piosenkarka jest mamą dwójki siedmioletnich bliźniaków. Córka Małgorzaty Główki choruje na czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce. W nowym wydaniu "halo tu polsat" wokalistka wyjawiła, że u jej syna zdiagnozowano nowotwór.

Małgorzata Główka o chorobach dzieci. "Każdy czuje się bezsilny, kiedy słyszy..."

Małgorzata Główka przez długi czas nie mówiła publicznie o chorobie córki. O diagnozie wiedziała jednak od samego początku. - Córka jest niepełnosprawna, ma porażenie mózgowe. Mam bliźniaki, więc siedem lat temu urodziłam i wiedzieliśmy w sumie od samego początku, że Zosia jest chora. Wiedzieliśmy też na początku, na co. Natomiast później, z biegiem czasu, te informacje zaczęły same do nas napływać i my sami, myślę, że mentalnie, całą rodziną przygotowywaliśmy się do tej przyszłości, która nas czeka - padło w śniadaniówce.

Pod koniec 2025 roku rodzina Główki zmierzyła się z kolejną bolesną informacją. U syna wokalistki zdiagnozowano nowotwór. - Trafiliśmy na onkologię z synem do Centrum Zdrowia tutaj w Warszawie i okazało się, że ma nowotwór złośliwy móżdżku. No i nasza gehenna się zaczęła po raz drugi. Myśleliśmy, że to coś lżejszego, że to zwykła torbiel - powiedziała. Piosenkarka wspomniała wprost o momentach bezsilności. - Każdy czuje się bezsilny, kiedy słyszy: Mamo, czy ja umrę? On ma tylko 6,5 roku, leczenie będzie trwało półtora roku - mówiła. Historia rodziny wokalistki wyraźnie poruszyła prowadzącą Olę Filipek.

Małgorzata Główka nie ma zamiaru rezygnować z pracy. Wspomniała o powodzie

W trakcie rozmowy wokalistka wyjawiła także, że mimo trudnej sytuacji nie planuje schodzić ze sceny. Praca bardzo ją uszczęśliwia i pomaga w bolesnych momentach. - To jest taka moja część życia, która daje mi nadzieję i sprawia, że czuję się szczęśliwa. Pracuję i planuję, a taki tryb życia pozwala mi przetrwać - padło w programie "halo tu polsat".