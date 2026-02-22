Włodarczyk ucięła temat po pytaniu od Gessler. "Nie chcę o tym rozmawiać"

Magda Gessler od lat jest gwiazdą "Kuchennych rewolucji". Obecnie prowadzi także format "Magda gotuje Internet", do którego zaprasza znane osoby ze świata show-biznesu. W show wystąpiły już m.in. Doda oraz Maryla Rodowicz. Teraz Gessler porozmawiała z Agnieszką Włodarczyk.

REKLAMA

Zobacz wideo Woźniak-Starak o słowach Dody na temat Gessler. Ma jasne zdanie

Agnieszka Włodarczyk wprost o niezależności. Nie chciała odpowiedzieć na pytanie

Agnieszka Włodarczyk wspomniała w programie o pracy aktorki. Zaczęła występować w produkcjach, mając kilkanaście lat. Jak się okazuje, nie bez powodu. - A ta samodzielność była dla ciebie ważna? - zapytała aktorkę Magda Gessler. - Bardzo. Napatrzyłam się na różne takie historie kobiet, które były zależne od mężczyzn i zawsze chciałam takiej sytuacji uniknąć - odparła Agnieszka Włodarczyk. Magda Gessler wypytywała gościnię o to, kogo miała na myśli. - Stare dzieje, nie chcę o tym rozmawiać - odparła.

Poruszony przez Agnieszkę Włodarczyk temat obudził w Magdzie Gessler pewne wspomnienia. Podzieliła się na antenie historią bliskiej osoby. - Znam takie historie. Mojej mamy, której tata nie pozwolił być niezależną, chociaż ona była znakomitym reżyserem i realizatorem. No cóż, ego Skorpiona to wielka rzecz - opowiadała. Pod wpływem słów prowadzącej aktorka wyjawiła, że jej również chodziło o mamę. Nie wchodziła jednak w szczegóły.

Galeria Agnieszka WłodarczykOtwórz galerię

Agnieszka Włodarczyk o związku z Robertem Karasiem. Lecą iskry?

W trakcie rozmowy nie zabrakło także tematu życia uczuciowego Agnieszka Włodarczyk. W małżeństwie aktorki z Robertem Karasiem bywa naprawdę emocjonująco. - No, ale jest ogniem. My jesteśmy po prostu tacy bardzo charakterni i w domu jest głośno czasem. Potrafimy się pokłócić, ale też jest ogromna miłość - komentowała. Agnieszka Włodarczyk podkreśliła, że może liczyć na ukochanego. Jakiś czas temu obciął jej włosy. - Powiedziałam: proszę cię, obetnij mi końcówki włosów, bo byliśmy w hotelu dwa miesiące i daleko było do jakiegokolwiek fryzjera. Mówię: Robert, proszę cię, to jest łatwe, po prostu podetnij mi końcówki włosów. No i tak podciął - skwitowała w rozmowie z Magdą Gessler.