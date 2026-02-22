W 2025 roku media rozpisywały się o dramatycznej sytuacji Katarzyny Gärtner. Autorka hitu "Małgośka" wyjawiła w wywiadach, że po śmierci męża rzekomo straciła dom i część praw do swojej twórczości. - Zaraz po pogrzebie mojego męża Kazimierza Mazura, następnego dnia zaciągnęli mnie do notariusza. Czy ja byłam przytomna? Nie bardzo. Podpisałam coś. Że całe gospodarstwo cały mój majątek przekazuje za dożywotnie utrzymanie. Tak się nie robi, bo daje się wcześniej takie rzeczy do przeczytania - mówiła dla "Faktu". Krewny kompozytorki stwierdził, że oskarżenia ciotki były niezgodne z prawdą, o czym przeczytacie tutaj. 22 lutego 2026 roku kompozytorka świętuje 84 urodziny. W rozmowie z tabloidem wyjawiła, jak obecnie wygląda jej sytuacja życiowa.

Katarzyna Gärtner ma jedno życzenie na urodziny. "Nie chodzi o pieniądze. Chodzi o czas"

W nowym wywiadzie Katarzyna Gärtner opowiedziała o tym, jak obecnie się czuje. - Cały czas mieszkam pod Warszawą, czuję się doskonale, choć jestem obecnie w trakcie leczenia dentystycznego - powiedziała dla "Faktu". Z okazji urodzin kompozytorka ma jedno życzenie związane z twórczością. - Na urodziny życzyłabym sobie, żeby została wydana moja płyta z nowym nagraniem i żeby miała wielkie powodzenie. Po prostu chciałabym zrobić OK. Nie chodzi o pieniądze. Chodzi o czas. Ale zrobiłam dla Sławy Przybylskiej nowy utwór"- wyjawiła. Jak się okazuje, Gärtner może liczyć na wsparcie koleżanki z branży. - Jesteśmy też w kontakcie z Marylą Rodowicz - dodała kompozytorka w rozmowie. Po zdjęcia Gärtner zapraszamy do naszej galerii.

Katarzyna Gärtner o kontakcie z krewnym. Udało im się pogodzić?

Tabloid zapytał Gärtner o konflikt z krewnym. Jak się okazuje, nie udało im się pogodzić. - Niestety nie, nie udało mi się dojść do porozumienia z kuzynem - powiedziała. Kompozytorka zapewniła jednak, że trudne chwile to już przeszłość. - Długo byłam w bardzo złym stanie po śmierci męża, było to straszne i smutne, ale pozbierałam się i jestem naprawdę wolna - podsumowała.