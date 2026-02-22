Katarzyna Bosacka od lat zajmuje się edukowaniem w zakresie żywienia. Ekspertka ocenia różne produkty pod kątem ich wartości odżywczych i promuje zdrowy styl życia. Ostatnio jej uwagę zwróciła reklama popularnego napoju gazowanego z udziałem Magdy Gessler. - Czy autorytetowi kulinarnemu, który rewolucjonizuje rynek gastronomii, wypada? Czy ktoś, kto w swoich programach zerka na etykiety i krzyczy: "Czemu karmicie szajsem swoich gości?" (...) ma prawo wciskać spożywcze zło nam, konsumentom, co gorsza (jak w tej reklamie) młodym? - zastanawiała się prezenterka. W najnowszym wywiadzie ponownie wróciła do kontrowersyjnego tematu. Tym razem wymieniła także nazwisko Lewandowskiego.

Katarzyna Bosacka grzmi na temat celebrytów reklamujących "śmieciowe" jedzenie. "To nie jest fajne"

W rozmowie z Plejadą Bosacka zwróciła uwagę, że osoby znane powinny przywiązywać większą wagę do tego, co reklamują. - Można wybrać coś, co ma pozytywne konotacje. W dzisiejszym świecie naprawdę można reklamować dobre zegarki, biżuterię, samochody, banki, dobrą żywność - dobre wędliny, soki naturalne, tego jest cała masa. Nie trzeba od razu reklamować czegoś, co jest śmieciowym jedzeniem. Musimy sobie wszyscy zdać sprawę, że w świecie i w naszym kraju otyłość jest ogromnym problemem. I jest to problem rosnący - grzmiała.

Następnie wróciła do reklamy z udziałem Magdy Gessler. Tym razem wspomniała także o Robercie Lewandowskim. Jak wiadomo, w 2017 roku piłkarz reklamował bardzo podobny napój gazowany. - Dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest Magda Gessler, czy to jest Robert Lewandowski, ja się zawsze odzywam. Uważam, że sportowcy, którzy reklamują chipsy - to też nie jest fajne. (...) Jeśli ktoś się zajmuje kulinariami, to na naszych barkach jeszcze bardziej ciąży ta odpowiedzialność, żeby nie reklamować rzeczy, które są śmieciowe - dodała.

Magda Gessler zapytana o słowa Katarzyny Bosackiej. Jaśniej się nie dało

Po pierwszej wypowiedzi Bosackiej w sieci zawrzało. Internauci byli ciekawi, co o słowach prezenterki uważa sama Magda Gessler. Na komentarz restauratorki nie musieli długo czekać. - Raczej na komentarze tej pani nie reaguję, bo chyba nie jest moją fanką od dawna. Tak czy inaczej, nie czytam i nie wiem - skwitowała krótko w rozmowie z Plejadą.