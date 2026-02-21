Anna Jurksztowicz pojawiła się w sobotę 21 lutego w programie "Mówię Wam" u Mateusza Hładkiego. Dziennikarz zapytał artystkę m.in. o relacje w rodzinie - głównie pomiędzy jej (wciąż oficjalnie) mężem Krzesimirem Dębskim a synem Radzimirem Dębskim. Jurksztowicz odniosła się przy tym do jednej z wypowiedzi kompozytora, który w lipcu 2025 dość niepochlebnie wypowiedział się o muzycznej karierze ich syna.

Anna Jurksztowicz nie kryła rozgoryczenia. Tak mówiła o Krzesimirze Dębskim

- Można się cieszyć z tego, że znalazł swoje poletko. Jest to właściwie inny świat zupełnie. (...) Na pewno bym wolał, żeby pisał swoje utwory. A to jest troszeczkę łatwizna i świat dodawania bitów. Ja to robiłem, jak się wygłupiałem w filharmoniach, gdy robiłem na bisy "Dumkę na dwa serca". Robiłem to jako żart, a potem się okazało, że to jest teraz popularne i to jest prawdziwa jakaś sztuka wielka. Bardzo się dziwię - powiedział w programie "PRZEmiana" w 2025 roku Dębski o muzyce syna. Teraz, pytana o te słowa Jurksztowicz nie gryzła się w język.

- Po prostu chyba nigdy nie był na koncercie i nie wie, jaką muzykę robi Radzimir. Więc to chyba była przyczyna taka, że od wielu lat nie był na jego koncercie. Stąd nie wiedział, co on w ogóle robi - powiedziała w "Mówię Wam" artystka. Nie kryła przy tym, że zabolała ją wypowiedź ojca jej syna. - Oczywiście, że miałam żal, ale my w ogóle, nie wiem, czy to widać po nas, bardzo mało się staramy z naszymi prywatnymi sprawami publicznie je roztrząsać. Jednak staramy się wciąż je załatwiać w swoim własnym gronie. Co nie jest takie proste, bo oczywiście, jeżeli wszyscy to komentują, to trudno się nie odnieść - dodała w programie.

Annę Jurksztowicz cieszy rozwój kariery syna. "Patrzę z wdzięcznością"

Jurksztowicz skomentowała również, jak sama podchodzi do międzynarodowej kariery syna. Przypomnijmy, że zaledwie w grudniu 2025 roku Dębski wystąpił podczas świątecznego halftime show NFL u boku Snoop Dogga. Artystka nie mogłaby być bardziej szczęśliwa z tego powodu. - Dzieci są dla rodziców zawsze dziećmi. Nawet jak są dorośli. Jest trudno pogodzić się z tym faktem, że są już dorosłe i mają absolutnie swoje życie. Ja też zawsze patrzę z wdzięcznością na jego karierę, na jego pasję, bo też muzyka jest jego pasją. Więc widzę, jak bardzo lubi tę swoją pracę. I życzę wszystkim rodzicom takiej pociechy z dzieci, jaką ja mam - podsumowała w rozmowie z Hładkim.