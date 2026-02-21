Karolina Pajączkowska po studiach podjęła pracę w TVN24 BiS, a następnie zasiliła zespół TVP Info. Od 2023 roku dziennikarka koncentruje się na autorskich projektach. Wkrótce pojawi się także w nowym sezonie programu "Królowa przetrwania". Mało kto wie, że Pajączkowska ma za sobą traumatyczne wydarzenia, których doświadczyła w dzieciństwie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wendzikowska dorastała w domu pełnym alkoholu. "Często bierzemy winę na siebie"

Karolina Pajączkowska o swoim dzieciństwie. Wspomina trudne i traumatyczne chwile

Karolina Pajączkowska w rozmowie z reporterem portalu Kozaczek zdecydowała się na osobiste wyznanie. Dziennikarka opowiedziała o trudnym dzieciństwie. Wyznała, że ojciec stosował wobec niej przemoc psychiczną. Jak przyznała w rozmowie, przez długi czas nikomu o tym nie mówiła. - Mój tata miał różne sposoby karania. Mnie karał tym, że trzymał mnie w piwnicy. Później powiedziałam o tym mamie. Zapytała mnie, dlaczego jej o tym nie mówiłam. Wiedziałam, że po prostu przetrwa najsilniejszy. (…) Wytworzyłam wtedy osobowość "bohater rodziny". Chciałam trzymać rodzinę w ryzach i ulżyć mojej mamie - wyznała Pajączkowska.

Karolina Pajączkowska szukała pomocy w wierze

Karolina Pajączkowska wyznała również, że dużo się modliła. W wierze szukała rozwiązania swoich problemów. - Modliłam się jak nikt w mojej rodzinie. Do dzisiaj jestem jedną z takich najbardziej uduchowionych, wierzących osób w mojej rodzinie. Pamiętam do dzisiaj, jak modliłam się: "Boże, zabij go". Ja nie rozumiałam tego. (…) Ja chciałam, żeby to się po prostu skończyło - wyznała. Karolina Pajączkowska powiedziała również, że gdy była dzieckiem, jej ojciec nielegalnie handlował alkoholem. Ostatecznie trafił za to do więzienia. Na tydzień przed startem zdjęć do "Królowej przetrwania" dziennikarka dowiedziała się o jego śmierci. ZOBACZ TEŻ: Maria Jeleniewska ma za sobą trudne dzieciństwo. Przykre, co ujawniła o ojcu

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.