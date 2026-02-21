12 lutego w wieku 77 lat odeszła Bożena Dykiel, jedna z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego teatru i kina. Informacja o jej śmierci głęboko poruszyła zarówno środowisko artystyczne, jak i ludzi w całym kraju. Wiadomo, kiedy i gdzie aktorka spocznie. Okazało się też, że rodzina zmarłej ma dużą prośbę.
Wieści na temat pogrzebu Bożeny Dykiel zostały przekazane do informacji publicznej. Uroczystość odbędzie się w środę 25 lutego. Wiadomo już, że aktorka spocznie na Powązkach. "Msza święta żałobna zostanie odprawiona w środę 25 lutego 2026 roku o godzinie 12.00 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie, Pl. Teatralny 18. o godzinie 14.00 ruszy kondukt spod bramy głównej Cmentarza Wojskowego na Powązkach. O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina" - można przeczytać w opublikowanym nekrologu. Okazało się, że rodzina ma pewną prośbę. Bliscy zmarłej nie życzą sobie kondolencji. W nekrologu poproszono też, aby zamiast kwiatów przekazywać datki na wybraną organizację charytatywną. "Prosimy o nieskładanie kondolencji. Zamiast kwiatów prosimy o wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach" - przekazano.
Bożena Dykiel była aktorką o imponującym dorobku artystycznym, a w swojej karierze zagrała ponad 130 ról. Pojawiała się zarówno w filmach, jak i na scenie teatralnej oraz w produkcjach telewizyjnych. Współpracowała z wybitnymi twórcami, m.in. z Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Kieślowskim oraz Adamem Hanuszkiewiczem. Publiczność pamięta ją z ról w takich znanych tytułach jak "Wesele", "Ziemia obiecana", "Człowiek z żelaza", "Znachor", "Brunet wieczorową porą", "Rozmowy kontrolowane" czy serialu "Alternatywy 4". W ostatnich latach była związana z serialem "Na Wspólnej", gdzie wcielała się w Marię Ziębę. Z jakiej roli będziecie ją pamiętać? ZOBACZ TEŻ: Emocjonalne pożegnanie Bożeny Dykiel w "Na Wspólnej". "Pięknie to zrobiliście"