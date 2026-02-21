12 lutego w wieku 77 lat odeszła Bożena Dykiel, jedna z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego teatru i kina. Informacja o jej śmierci głęboko poruszyła zarówno środowisko artystyczne, jak i ludzi w całym kraju. Wiadomo, kiedy i gdzie aktorka spocznie. Okazało się też, że rodzina zmarłej ma dużą prośbę.

Pogrzeb Bożeny Dykiel. Rodzina wystosowała specjalną prośbę

Wieści na temat pogrzebu Bożeny Dykiel zostały przekazane do informacji publicznej. Uroczystość odbędzie się w środę 25 lutego. Wiadomo już, że aktorka spocznie na Powązkach. "Msza święta żałobna zostanie odprawiona w środę 25 lutego 2026 roku o godzinie 12.00 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie, Pl. Teatralny 18. o godzinie 14.00 ruszy kondukt spod bramy głównej Cmentarza Wojskowego na Powązkach. O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina" - można przeczytać w opublikowanym nekrologu. Okazało się, że rodzina ma pewną prośbę. Bliscy zmarłej nie życzą sobie kondolencji. W nekrologu poproszono też, aby zamiast kwiatów przekazywać datki na wybraną organizację charytatywną. "Prosimy o nieskładanie kondolencji. Zamiast kwiatów prosimy o wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach" - przekazano.

Bożena Dykiel zachwycała na ekranie. Z tych hitów ją zapamiętamy

Bożena Dykiel była aktorką o imponującym dorobku artystycznym, a w swojej karierze zagrała ponad 130 ról. Pojawiała się zarówno w filmach, jak i na scenie teatralnej oraz w produkcjach telewizyjnych. Współpracowała z wybitnymi twórcami, m.in. z Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Kieślowskim oraz Adamem Hanuszkiewiczem. Publiczność pamięta ją z ról w takich znanych tytułach jak "Wesele", "Ziemia obiecana", "Człowiek z żelaza", "Znachor", "Brunet wieczorową porą", "Rozmowy kontrolowane" czy serialu "Alternatywy 4". W ostatnich latach była związana z serialem "Na Wspólnej", gdzie wcielała się w Marię Ziębę. Z jakiej roli będziecie ją pamiętać?