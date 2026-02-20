Nie żyje 27-letnia influencerka. Tragiczne skutki operacji plastycznej

Medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna są coraz bardziej powszechne, zwłaszcza wśród celebrytów i influencerów. Niestety, tego typu zabiegi nie zawsze są bezpieczne. Jeśli są przeprowadzane w nieodpowiednich warunkach lub przez niewykwalifikowane osoby, mogą skończyć się poważnymi powikłaniami. Za przykład może posłużyć tu niedawna śmierć Bianki Dias. Brazylijska influencerka zmarła w wyniku komplikacji po operacji plastycznej, którą przeszła zaledwie kilka dni wcześniej.

Nie żyje 27-letnia influencerka z Brazylii. Przyczyną komplikacje po operacji plastycznej

Zagraniczne media poinformowały o śmierci brazylijskiej influencerki. Bianca Dias miała 27 lat. W sprawie wszczęto śledztwo. Jak wynika z medialnych spekulacji, przyczyną zgonu była zatorowość płucna, do której doszło po niedawnej operacji plastycznej.

Influencerka od kilku dni czuła się źle i miała trudności z oddychaniem. Trafiła do szpitala, jednak lekarzom nie udało się jej uratować. Zatorowość płucna, która była rzekomą przyczyną śmierci 27-latki, jest jednym z możliwych powikłań po operacji plastycznej. Ryzyko jej wystąpienia jest największe w ciągu dwóch pierwszych dni po zabiegu. Influencerka osierociła dwie córki.

Coraz więcej śmierci po nieudanych zabiegach poprawiających urodę. Ekspert komentuje

Bianca Dias nie jest jedyną ofiarą nieudanej operacji plastycznej. Niestety, do tego typu sytuacji dochodzi coraz częściej. W czerwcu ubiegłego roku media pisały o śmierci innej brazylijskiej influencerki - Any Bárbary Buhr Buldrini, która zmarła po zabiegu wykonanym w jednej z tureckich klinik. Plotek poprosił o komentarz w sprawie doświadczonego chirurga plastycznego dr n. med. Piotra Stabryłę.

Ekspert ujawnił, że każdy zabieg obarczony jest ryzykiem. - Podejmując decyzję o dowolnym zabiegu chirurgicznym, należy pamiętać, że zawsze wiąże się z ryzykiem powikłań - wyjaśnił. Dodał także, że wykonanie operacji w innym kraju utrudnia udzielenie pomocy w razie wystąpienia komplikacji. - W sytuacji zagrożenia zdrowia czy życia specjalista może wdrożyć postępowanie szybko, gdy znajduje się na miejscu. Operacja plastyczna to nie tylko pojedynczy zabieg, ale także obserwacja gojenia na regularnych wizytach kontrolnych, jest to ciężkie do wykonania, gdy zabieg odbywa się za granicą - tłumaczył.