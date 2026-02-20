Poruszające pożegnanie Erica Dane'a z córkami. "To są moje ostatnie słowa"

19 lutego media obiegła niezwykle przykra wiadomość o śmierci Erica Dane'a. Aktor występował m.in. w produkcjach "Chirurdzy" oraz "Euforia". Zmagał się z chorobą SLA (stwardnieniem zanikowym bocznym). "Ostatnie dni spędził w otoczeniu bliskich przyjaciół, oddanej żony i dwóch córek, Billie i Georgii, które były dla niego najważniejsze" - czytaliśmy w oświadczeniu rodziny zmarłego aktora. Na platformie Netflix ukazał się odcinek serii "Famous Last Words", w której znane osoby nagrywają osobiste, pożegnalne rozmowy publikowane dopiero po ich śmierci.

Eric Dane zwrócił się do córek. "Znajdźcie coś, co sprawia, że chcecie wstać rano"

W rozmowie Eric Dane wspomniał m.in. o swojej karierze. Nie zabrakło także poruszających słów skierowanych do jego córek. - Billie i Georgia, te słowa są dla was. Próbowałem. Czasami się potykałem, ale próbowałem. Ogólnie rzecz biorąc, świetnie się bawiliśmy, prawda? - zaczął aktor w odcinku "Famous Last Words". Dane podzielił się z córkami życiowymi radami i słowami, które mają zostać z nimi na zawsze.

- Po pierwsze, żyjcie teraz, tu i teraz, w teraźniejszości. Jest to trudne, ale nauczyłem się tego. (...) Po drugie, zakochajcie się. Niekoniecznie w osobie, chociaż to też polecam. Ale zakochajcie się w czymś. Znajdźcie swoją pasję, swoją radość. Znajdźcie coś, co sprawia, że chcecie wstać rano - słyszymy. Aktor wspomniał także o przyjaciołach. Zaznaczył, że sam mógł liczyć na ich wsparcie w trudnych momentach. - Znajdźcie swoich ludzi i pozwólcie im znaleźć siebie, a potem oddajcie się im - dodał.

Eric Dane w ostatnich słowach do córek. "Dobranoc"

Eric Dane poprosił swoje córki, aby nigdy się nie poddawały i walczyły z przeciwnościami losu. Nawiązał do swojej choroby. - Mam nadzieję, że pokazałem wam, że można stawić czoła wszystkim wyzwaniom. Można stawić czoła końcowi swoich dni. Można stawić czoła piekłu z godnością. Walczcie, dziewczyny, i trzymajcie głowy wysoko - powiedział i pożegnał się z ukochanymi pociechami. - Billie i Georgia, jesteście moim sercem. Jesteście dla mnie wszystkim. Dobranoc. Kocham was. To są moje ostatnie słowa - skwitował.