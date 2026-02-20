Dorota Wysocka-Schnepf zapytana o wywiad pierwszej damy. Szok, jak zareagowała

14 lutego na antenie TVN24 ukazał się wywiad Joanny Kryńskiej z Martą Nawrocką. W rozmowie poruszono trudne tematy. Pierwsza dama wyjawiła, jakie jest jej podejście do procedury in vitro. - Nie ograniczałabym, jeżeli ktoś nie może mieć dziecka. Ja nie jestem w takiej sytuacji. Jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci. Zaszłam naturalnie w ciążę, urodziłam zdrowe dzieci i nie mierzyłam się z tym problemem, i nie ograniczałabym drugiemu człowiekowi tego prawa - mówiła. O wywiadzie Marty Nawrockiej zrobiło się bardzo głośno w mediach. Co na jego temat sądzi dziennikarka Telewizji Polskiej, Dorota Wysocka-Schnepf?

Dorota Wysocka-Schnepf o wywiadzie Marty Nawrockiej. "Przeprowadzony absolutnie profesjonalnie"

Dorota Wysocka-Schnepf została poproszona przez dziennikarkę "Faktu" o ocenę wywiadu Marty Nawrockiej. Wymigała się od odpowiedzi. - [Wywiad - przyp.red.] powinien był się ukazać, wywiad był przeprowadzony absolutnie profesjonalnie, a z reszty proszę mnie zwolnić - odparła. W dalszej części rozmowy dziennikarka wyjawiła także, że sama chciałaby porozmawiać z Karolem Nawrockim.

- My stale zapraszamy, zwłaszcza pana prezydenta, bo jednak bardziej mieści się jego obecność w profilu programów, które prowadzę. Tylko pan prezydent jeszcze się nie zdecydował, ale podkreślam, może tylko jeszcze. (...) Nawet dzisiaj na antenie za chwilkę powtórzę do pana prezydenta to wyzwanie, zaproszenie i prośbę o reakcję - dodała.

Agnieszka Woźniak-Starak o pierwszej damie. "Absolutnie powinna w to iść"

W rozmowie z Plotkiem Agnieszka Woźniak-Starak oceniła wywiad pierwszej damy, który ukazał się w TVN24. - Szanuję Martę Nawrocką za to, że zdecydowała się na taką rozmowę, zwłaszcza że nie ma medialnego doświadczenia - zaczęła Woźniak-Starak. - Nie przyłączę się do słów krytyki - powiedziała. Czy dziennikarka ma rady dla Nawrockiej?

- Osiem lat wszyscy narzekali, że pierwsza dama milczy i nic nie mówi. (...) Myślę, że [Marta Nawrocka - red.] absolutnie powinna w to iść [wywiady - przyp. red.]. Tym bardziej że Polacy chcieliby wiedzieć, co myśli pierwsza dama i chcieliby, żeby do nich mówiła. Mówi w ten sposób także za pośrednictwem nas, dziennikarzy - dodała.