Magdalena Cielecka od lat jest w czołówce najpopularniejszych polskich aktorek. Artystka ma na koncie kilkadziesiąt ról filmowych i serialowych. Niebawem natomiast będziemy mogli ją zobaczyć w nowej odsłonie "Lalki" przygotowywanej przez Netflix. Ostatnio jednak na jej karierze pojawiła się rysa. Gwiazda była bowiem bohaterką afery związanej z reklamowaniem alkoholu. W sprawie toczy się postępowanie sądowe. Cielecka skomentowała sprawę w jednym z niedawnych wywiadów. Teraz świętowała 54. urodziny. Postanowiła to uczcić, publikując w mediach społecznościowych wyjątkowy wpis.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy bawiły się na urodzinach Lary Gessler

Magdalena Cielecka świętuje urodziny. Podzieliła się wyjątkowym nagraniem

Magdalena Cielecka w piątek, 20 lutego, obchodziła 54. urodziny. Z tej okazji opublikowała na Instagramie nagranie, które jest kompilacją kilkudziesięciu archiwalnych zdjęć. Fotografie przedstawiają gwiazdę na przestrzeni lat - od niemowlęcia do czasów obecnych.

Trochę już jestem na tej ziemi…

- podpisała nagranie. W sekcji komentarzy zaroiło się od życzeń nie tylko od fanów, ale także od znanych znajomych. "Magdziu kochana, piękna i zawsze młodzieńcza, lekko krnąbrna i utalentowana życzę ci niesłabnącej energii i miłości rozkwitającej" - napisała Gosia Baczyńska. "Od zawsze była pani dla mnie ikoną, pod wieloma względami. Życzę pani dobrych ludzi i satysfakcji z dalszego życia", "Piękna kobieta. Wszystkiego najlepszego, spełnienia najskrytszych marzeń" - życzyli internauci.

Magdalena Cielecka zdradziła, czy korzysta z medycyny estetycznej

Magdalena Cielecka od lat zachwyca urodą. Okazuje się jednak, że aktorka nigdy nie zdecydowała się pójść w ślady wielu koleżanek z branży i nie korzysta z medycyny estetycznej. W programie Magdy Mołek gwiazda zdradziła, że nie planuje w najbliższej przyszłości żadnych zabiegów. Dodała jednak, że niczego nie wyklucza.

- Nie chcę też powiedzieć, że sobie nie zrobię, bo nie wiem, co się z moją twarzą wydarzy w przyszłości. Nie mogę tego wiedzieć. Póki co, nie mam tego w planach, tak powiem dyplomatycznie i bardzo uczciwie - przyznała. - Wbrew temu, co czasem piszą o mnie, nic sobie nie zrobiłam. Staram się dbać o twarz od wewnątrz, ale też od zewnątrz - dodała.