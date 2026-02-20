Tomasz Dedek to popularny aktor, który występował w wielu produkcjach. Widzowie mogli oglądać go m.in. w "Galerii", "Wotum nieufności" oraz "Przyjaciółkach". Sporą rozpoznawalność przyniosła mu także rola Jędruli Kossonia w "Rodzinie zastępczej". Aktor opowiedział o pracy na planie serialu oraz problemach zdrowotnych w programie "halo tu polsat".

Tomasz Dedek w szczerym wyznaniu o diagnozie nowotworu i leczeniu. "Pozostaję pod opieką lekarzy"

Podczas występu w śniadaniówce Polsatu Tomasz Dedek wrócił wspomnieniami do bardzo trudnego momentu. Osiem lat temu usłyszał diagnozę, która zmieniła jego życie. - To był przypadek. Osiem lat temu zachorowałem na raka prostaty, przeszedłem wszystkie etapy leczenia, od chemioterapii, przez naświetlania - komentował w formacie. Aktor zaznaczył, że cały czas kontroluje stan zdrowia.

- Pozostaję pod opieką lekarzy i monitorujemy mój stan. Trzeba poddać się leczeniu, nie próbować walczyć z tym samemu. Najbardziej przejęci moją chorobą byli moi bliscy. Cały czas mają to z tyłu głowy - powiedział. Tomasz Dedek zaznaczył, że w trudnych momentach to właśnie rodzina okazała mu ogromne wsparcie. Po aktualne zdjęcia aktora zapraszamy do naszej galerii.

Tomasz Dedek o "Rodzinie zastępczej". Tak wspomina lata w serialu. "Na ulicy do tej pory jestem Jędrulą"

W rozmowie nie zabrakło także "Rodziny zastępczej", która była emitowana w telewizji w latach 1999-2009. Format przyniósł aktorowi dużą rozpoznawalność i do dziś wspomina go z ogromnym sentymentem. - Praca na planie tego serialu była niebywała. To były najmilsze i najspokojniejsze chwile pracy. Mieliśmy komfortowe warunki pracy, byli tu znakomicie przygotowani reżyserzy. Komfort pracy był tak wielki, że przestaliśmy się w pewnym momencie martwić o teksty - powiedział.

Tomasz Dedek wyznał, że fani wciąż kojarzą go z rolą Jędruli. To właśnie tak czasami zwracają się do niego podczas przypadkowych spotkań. - Na ulicy do tej pory jestem Jędrulą, ale to oczywiste po tylu latach, casus Kapitana Klossa - dodał aktor w programie "halo tu polsat".