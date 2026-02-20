Kinga Rusin od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich mediów. Choć nie jest już związana z telewizją, tak jak w czasach pracy w TVN i prowadzenia programu "Dzień dobry TVN", dziś z powodzeniem realizuje się jako przedsiębiorczyni i pasjonatka podróży. Na jej profilach w mediach społecznościowych regularnie pojawiają się relacje z egzotycznych wyjazdów. Tak stało się także teraz.

REKLAMA

Zobacz wideo Sokołowska tęskni za Rusin? "Żadne drogi nie są zamknięte"

Kinga Rusin w Meksyku. Wspomniała o Kate Moss i Biance Censori

Tym razem była gwiazda telewizji odpoczywa w Meksyku. Na Instagramie opublikowała serię zdjęć z rajskiej plaży. Na fotografiach pozuje w bikini i zwiewnej narzutce, prezentując wysportowaną sylwetkę. W galerii nie zabrakło także ujęć lokalnej przyrody oraz relaksującego selfie z leżaka. Jak można się domyślać, autorem części kadrów jest jej ukochany, Marek Kujawa.

Choć sceneria wydaje się idylliczna, prezenterka w opisie posta żartobliwie nawiązała do obecności paparazzi, którzy - jak zasugerowała - nie odstępują gwiazd na krok. W swoim wpisie wspomniała o światowych ikonach: Kate Moss oraz Biance Censori, dając do zrozumienia, że i one "towarzyszą" jej podczas wypoczynku. "Było tak spokojnie. A teraz… Z prawej Kate Moss, z lewej Bianca Censori, paparazzi w krzakach… Cóż, cena sławy. Co robić? Jak żyć?" - napisała na Instagramie. Zdjęcia Kingi Rusin z rajskich wakacji zobaczycie w naszej galerii:

Kinga Rusin w Meksyku. Wspomniała o Kate Moss i Biance Censori Otwórz galerię

Kinga Rusin poruszona wypadkiem Lindsey Vonn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich

Groźny wypadek, do którego doszło podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie, wstrząsnął kibicami na całym świecie. Ucierpiała w nim amerykańska gwiazda narciarstwa alpejskiego, Lindsey Vonn. Sportsmenka, mimo niedawnej kontuzji kolana, zdecydowała się wystartować w najważniejszej imprezie czterolecia. Jej przejazd w zjeździe zakończył się jednak dramatycznym upadkiem. Zawodniczka została przetransportowana ze stoku helikopterem do szpitala.

Wypadek mocno poruszył fanów, w tym Kingę Rusin. Była gwiazda TVN nie kryła emocji i opublikowała w sieci obszerny wpis. Przyznała, że Vonn od lat jest jej idolką, a niedzielne wydarzenia śledziła z ogromnym napięciem. "(...) Złamanie kości podudzia, operacja. Wyobrażam sobie, co ona teraz musi przeżywać. To szaleństwo mogło się (wbrew zdrowemu rozsądkowi) udać… Zabrakło kilku centymetrów szczęścia, bo po prostu zahaczyła o bramkę" - napisała. Pełny wpis dziennikarki przeczytacie TUTAJ.