Media poinformowały o śmierci Quentina Griffithsa, brytyjskiego biznesmena i współzałożyciela popularnego na całym świecie sklepu internetowego ASOS. Przedsiębiorca zmarł w tragicznych okolicznościach - wypadł z balkonu znajdującego się na 17. piętrze apartamentowca. Do zdarzenia doszło w Pattayi w Tajlandii. Policja bada tajemnicze okoliczności tragedii. Nie wykluczono udziału osób trzecich.

Biznesmen wypadł z 17. piętra. "To wielka zagadka"

Quentin Griffiths zmarł w wieku 58 lat. W sprawie śmierci biznesmena wszczęto postępowanie. Jak przekazała tajlandzka policja, w mieszkaniu biznesmena nie było śladów włamania. Nie odkryto także śladów walki. Mimo tego śledczy nie wykluczają udziału osób trzecich. Przyczyna zgonu zostanie podana dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok, ze względu na lokalne procedury może to jednak potrwać kilka miesięcy.

To wielka zagadka. Pojawiło się określenie "podejrzane okoliczności", ale na razie nic nie wiadomo

- przekazał informator dziennika "The Sun". Quentin Griffiths był brytyjskim milionerem. W 2000 roku wraz ze wspólnikami założył markę ASOS, która szybko podbiła światowy rynek, a jej wartość wzrosła do około trzech miliardów funtów. W 2005 roku biznesmen odszedł ze spółki, co przyniosło mu 15 milionów funtów zysku, a w późniejszym okresie jeszcze większe dochody. Dwa lata później przeprowadził się do Tajlandii.

Quentin Griffiths toczył spór z byłą żoną. W tle ogromne pieniądze

Quentin Griffiths był dwukrotnie żonaty. Od jakiegoś czasu milioner toczył spór z pierwszą żoną. Przedmiotem nieporozumienia były pieniądze. Eksmałżonka oskarżyła go bowiem o przywłaszczenie pół miliona funtów ze wspólnej spółki. W ubiegłym roku biznesmen został zatrzymany. Przesłuchano go wówczas w związku z zarzutami fałszowania dokumentów przy sprzedaży ziemi oraz udziałów w firmie bez wiedzy żony. Przedsiębiorca nie przyznał się do winy i został zwolniony. Postępowanie nie zostało jednak zamknięte do chwili śmierci Griffitsa. ZOBACZ TEŻ: Nowe doniesienia w sprawie śmierci córki Tommy'ego Lee Jonesa. Ujawniono przyczynę