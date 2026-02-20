19 lutego Joanna Krupa postanowiła po raz kolejny odnieść się do spekulacji na temat jej rzekomego związku z Dominikiem Tarczyńskim. Modelka wyjaśniła, że zna europosła jedynie z kilku spotkań i ich rozmowy dotyczyły wyłącznie ochrony zwierząt, a nie polityki. Fani i media jednak nie milkną - tym bardziej teraz, kiedy w sieci pojawiło się zdjęcie Krupy z innym politykiem PiS.

Zobacz wideo Krupa nie sprawdza się w walce z patoschroniskami? Doda zabrała głos. "Jest naiwna"

Joanna Krupa na wspólnym zdjęciu z Mariuszem Goskiem. Polityk PiS wyjawił, jakie mają relacje

Joanna Krupa w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych jasno podkreśliła, że jest singielką i nic nie łączy ją z Tarczyńskim. - Nigdy nie miałam żadnych relacji romantycznych z Dominikiem Tarczyńskim - powiedziała. Jej wyjaśnienia nie zakończyły jednak burzliwej dyskusji w sieci. Pod postem opublikowanym na Facebooku niemal natychmiast pojawiły się setki komentarzy. Część internautów nadal dopytywała o relację z europosłem, ale wielu użytkowników zdecydowanie stanęło po stronie modelki. "Nie musi się pani tłumaczyć", "Będzie z kim chce i nic wam do tego" - pisali.

Co ciekawe, do obrońców dołączył także polityk PiS, Mariusz Gosek. W komentarzu pod wpisem zasugerował, że ich relacje mają przyjacielski charakter. "Asiu, bo źli ludzie nie wiedzą, że przyjaciół masz wielu" - napisał, a do komentarza dołączył ich wspólne zdjęcie. Widzimy na nich polityka, do którego wtulona jest właśnie Joanna Krupa. Celebrytka odpowiedziała na jego słowa kilkoma emotikonami serc. Zdjęcie, o którym mowa, zobaczycie w naszej galerii:

Joanna Krupa na wspólnym zdjęciu z Mariuszem Goskiem. Polityk PiS wyjawił, jakie mają relacje Otwórz galerię

Joanna Krupa rozwiodła się z Douglasem Nunesem

Joanna Krupa oficjalnie zakończyła swoje drugie małżeństwo. Po wcześniejszym związku z Romainem Zago modelka rozstała się także z Douglasem Nunesem. To właśnie ona złożyła pozew rozwodowy, kończąc kilkuletni etap swojego życia. - Na początku zgodziliśmy się na separację, że jakby kiedyś Asha miała do nas pretensje, to pokazalibyśmy jej, że nie poddaliśmy się od razu jako małżeństwo, tylko zdecydowaliśmy się na separację - mówiła Krupa.

Modelka przyznała jednocześnie, że od początku miała wątpliwości związane z przyszłością tego związku. - Ja od początku wiedziałam, że to nie ma żadnego sensu, ale zrobiłam to dla córki, żeby wiedziała, że próbowałam. Dlatego taką drogę wybrałam - podsumowała.