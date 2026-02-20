Zofia Wichłacz była jedną z najmłodszych aktorek spośród gwiazd "Miasta 44". Już wtedy, gdy do kin wchodziła produkcja Jana Komasy, mówiło się, że 19-letnia wówczas aktorka będzie miała świetlaną przyszłość pełną wielu propozycji aktorskich. Po ogromnym sukcesie filmu mogliśmy zobaczyć Wichłacz w filmie Andrzeja Wajdy "Powidoki". Wystąpiła też w kilku innych hitach. Na tym się jednak skończyło. Teraz, po dłuższej nieobecności, aktorka dała o sobie znać.

REKLAMA

Zobacz wideo Baar ogląda tenisa. Obroniła Świątek przed hejtem

Pamiętacie jeszcze Zofię Wichłacz z "Miasta 44"? Zniknęła z show-biznesu, a teraz dała o sobie znać

Zofia Wichłacz przez długi czas nie udzielała się w show-biznesie. Nagle jednak dała o sobie znać na Facebooku. Udostępniła swoje zdjęcia i napisała wymowne słowa. "Drodzy znajomi filmowi, reżyserki/rzy, producentki/ci, scenarzystki/ści i inni. W ostatnich latach byłam trochę mniej obecna 'w branży', jednak przyszedł moment, że zatęskniłam za graniem i za kinem - szczególnie tym autorskim, odważnym, niebanalnym" - zaczęła.

Wyznała również, czym zajmowała się w ostatnim czasie. Okazało się, że była na studiach z psychologii. "Podczas tych czterech lat, wypełnionych studiami z psychologii, zrobiłam jeden film, właśnie w mojej ocenie niebanalny i ciekawy, i zapraszam na niego do kin od 20.02 - 'Zima pod znakiem Wrony'" - czytamy.

Zofia Wichłacz napisała również, że jest otwarta na nowe wyzwania. Z chęcią podjęłaby współpracę i wróciła do branży filmowej. "Następnie chętnych wymianą doświadczeń i energii zapraszam na wiosnę na kawę. U mnie na pewno wiele dobrego się działo i zebrałam mnóstwo inspiracji, i energii twórczej! (...) Także zapraszam, uśmiecham się i przypominam! Fajnie będzie znów spotkać się przy pracy" - skwitowała. Czy chcecie zobaczyć ją w innych produkcjach?

Zofia Wichłacz nie skończyła szkoły teatralnej. Zrezygnowała po semestrze

Zofia Wichłacz ma za sobą wiele ról, które szybko przyniosły jej uznanie zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Wówczas nie chciała jednak osiąść na laurach, dlatego podjęła naukę w Akademii Teatralnej w Warszawie, z której odeszła już po pierwszym semestrze. - Czułam, że z każdym tygodniem, miesiącem spędzonym w tej instytucji zamykam się bardziej, staję się bardziej lękliwa, wycofana, przerażona - wyznała jakiś czas temu cytowana przez Plejadę. ZOBACZ TEŻ: Widzowie ją kochali, a mężczyźni tracili dla niej głowy. Mało kto zna burzliwą historię miłosną Korsakówny