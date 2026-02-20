Klaudia Halejcio związała się z przedsiębiorcą Oskarem Wojciechowskim. Para mieszka w willi wartej ponad dziewięć milionów złotych i wychowuje wspólnie córkę Nel. Narzeczeni zwykle chwalą się w mediach społecznościowych swoim luksusowym życiem. Na ich profilach nie brakuje jednak również zabawnych filmików. Ostatnio Klaudia Halejcio postanowiła zażartować z narzeczonego.

Zobacz wideo Klaudia Halejcio o młodych ludziach. "Łatwo zmieniają partnerów"

Klaudia Halejcio naprawdę to zrobiła. Tak odgryzła się narzeczonemu

Klaudia Halejcio postanowiła zażartować z ukochanego. W nagraniu, które zamieściła na Instagramie, możemy zauważyć podpis: "Kiedy stary w podcaście powiedział 'sztuczna inteligencja zabierze ci pracę', ja: kiedy?". W tle widać Halejcio, która z szerokim uśmiechem czyści toaletę, odkurza salon i gotuje jedzenie. "Nie mogę się doczekać kochanie" - napisała w opisie nagrania w mediach społecznościowych.

Wszystko wskazuje na to, że celebrytka tylko czeka, aż nie będzie musiała robić tych wszystkich rzeczy. "Oskar, podasz konkretną datę" - dopisała w komentarzu wyraźnie zniecierpliwiona. "Dobra, to kto z was wierzy, że ja doczekam tej emerytury od AI przed świętami?" - pisała znowu Halejcio. Co sądzicie o tego typu humorystycznych filmikach?

Jak wygląda dom Klaudii Halejcio? W środku jest jakby luksusowo

Klaudia Halejcio regularnie publikuje posty i nagrania z wnętrza domu. Gwiazda często nagrywa materiały w kuchni urządzonej w nowoczesnym stylu, pełnej designerskich rozwiązań. Dominują tam zestawienia białego marmuru z czernią i jasnym drewnem, a błyszczące powierzchnie pięknie prezentują się na nagraniach. Halejcio zadbała także o duży stół w jadalni oraz przestronną, minimalistyczną strefę wypoczynku utrzymaną w bieli.

Dom znanej pary jest doskonale doświetlony dzięki częściowo przeszklonym ścianom. Takie rozwiązanie sprawdza się nie tylko w salonie, lecz także w prywatnej siłowni, która łączy prostotę ze stylem. W willi znalazło się również imponujące jacuzzi oraz sala kinowa. W łazience natomiast uwagę przyciąga wolnostojąca wanna i minimalistyczna kabina prysznicowa. ZOBACZ TEŻ: Halejcio w koronkach, Karczmarczyk z pluszakiem. Czerwik ocenił gwiazdy na premierze serialu Dody