Prezentacja wiosennej ramówki Telewizji Polskiej przyciągnęła tłum gwiazd i wzbudziła ogromne emocje. Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz oraz Filip Gurłacz. To właśnie wokół tej trójki zrobiło się znów głośno.

Zobacz wideo Maserak podsumował ruchy Kaczorowskiej i Rogacewicza. Uniknął pytania

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zignorowali Filipa Gurłacza na ramówce TVP? Nagranie obiegło sieć

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz coraz częściej pokazują się razem na branżowych wydarzeniach. Również podczas ramówki TVP nie kryli bliskości - chętnie pozowali do zdjęć, wymieniali uśmiechy i gesty czułości, czym natychmiast przyciągnęli uwagę fotoreporterów. Celebrytka postawiła na efektowną, dopasowaną czerwoną suknię wyszywaną cekinami. Jej towarzysz wybrał klasyczny czarny garnitur z satynowymi klapami, zestawiony z białą koszulą rozpiętą pod szyją.

Kulminacyjnym punktem wieczoru okazało się ogłoszenie ze sceny powrotu programu "Kocham Cię, Polsko!". Informację przekazała Marzena Rogalska, zapowiadając reaktywację formatu po latach przerwy. Przedstawiła też nowego kapitana jednej z drużyn. Został nim Filip Gurłacz. Na sali natychmiast rozległy się głośne brawa i owacje. Większość zgromadzonych gości wstała, by pogratulować aktorowi nowej roli. Jednak obserwatorzy zwrócili uwagę na zachowanie Kaczorowskiej i Rogacewicza. Para nie przyłączyła się do entuzjastycznych oklasków. Cała sytuacja została zarejestrowana na nagraniu, które trafiło do sieci za sprawą portalu Kozaczek.

Burza po ramówce TVP. Internauci podzieleni po zachowaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza

Sytuacja ta wywołała falę komentarzy, szczególnie w kontekście dawnych relacji Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza. Wcześniej razem występowali w programie "Taniec z gwiazdami", a media szeroko rozpisywały się o rzekomym romansie między nimi. Internauci skomentowali już sytuację. Ich reakcje są jednak mieszane. Część z nich negatywnie oceniła zachowanie pary. "Teatralne uśmiechy", "Jak zwykle tylko uśmieszki", "A taka przyjaźń była", "Niekulturalnie" - pisali. Inni jednak stanęli w obronie tancerki i aktora, zwracając uwagę, że nie tylko oni nie bili braw. "Ja też czasami nie bije brawa wolę skupić się na tym, co dzieje się", "Nie wszyscy biją brawo. Czepialstwo" - czytamy. CZYTAJ TEŻ: Gurłacz odpalił się po pytaniu o Kaczorowską. "Muszę postawić granicę"