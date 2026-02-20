Włodzimierz Szaranowicz latami był związany z Telewizją Polską, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora redakcji sportowej oraz kierował kanałem TVP Sport. W 2019 roku dziennikarz zdecydował się przejść na emeryturę. Dopiero później ujawnił, że przyczyną odejścia była choroba Parkinsona. O swoim życiu z tym schorzeniem opowiedział w swojej biografii. Książka to swego rodzaju wywiad, który przeprowadziła jego córka Marta Szaranowicz-Kusz. W publikacji dzieli się tym, jak na co dzień stara się radzić sobie z chorobą. Włodzimierz Szaranowicz w ostatnim czasie rzadko pokazuje się publicznie. 19 lutego zaskoczył jednak swoją obecnością na wiosennej ramówce Telewizji Polskiej.

Zobacz wideo Stymulacja mózgu w walce z przewlekłym bólem i chorobą Parkinsona: zobacz fragment operacji

Włodzimierz Szaranowicz na ramówce Telewizji Polskiej. Dostał owacje na stojąco

Włodzimierz Szaranowicz był na wiosennej ramówce Telewizji Polskiej. Choć na wydarzeniu pojawiło się wiele gwiazd, to właśnie prezenter zaskoczył swoją obecnością. Zrobił wyjątek, choć z reguły nie pojawia się na tego typu medialnych przedsięwzięciach. Gdy tylko padło jego nazwisko, na sali rozpoczęły się gromkie brawa i owacje na stojąco. "Podczas wiosennej ramówki TVP owacją na stojąco powitano legendarnego sportowego prezentera i spikera, Włodzimierza Szaranowicza" - relacjonował na instagramowym koncie Plotka nasz redaktor, który był obecny na wydarzeniu. Poniżej możecie zobaczyć wideo z prezenterem w roli głównej. Spodziewaliście się, że Szaranowicz pojawi się na ramówce i zostanie tak ciepło przywitany?

Włodzimierz Szaranowicz zmaga się z chorobą. Zrezygnował z życia publicznego

Włodzimierz Szaranowicz od wielu lat cierpi na chorobę Parkinsona. Chociaż to ze względu na nią zdecydował się zrezygnować pracy, nie zamierza pozwolić, aby schorzenie miało kontrolę nad jego życiem. "Staram się nie myśleć o tym, że ta choroba jest ze mną. Już kiedyś powiedziałem, że ten facet przysiadł się do mnie i do mojego życia nieproszony. I czuje się bardzo dobrze jako mój współtowarzysz. (...) Ja z nim próbuję się uładzić, bo nie chcę się zaprzyjaźnić. Zaprzyjaźnienie byłoby poddaniem się. Cały czas szukam pomysłu na to, żeby nie dać się tej chorobie" - wyznał na łamach swojej biografii "Włodzimierz Szaranowicz. Życie z pasją".