19 lutego w sieci pojawiły się smutne wieści. Nie żyje Eric Dane, aktor znany na całym świecie z roli Marka Sloana w serialu "Chirurdzy". Artysta chorował na stwardnienie zanikowe boczne (ALS), z którym zmagał się w ostatnim czasie. Informację o jego śmierci przekazała rodzina w rozmowie z People, publikując także oficjalne oświadczenie. "Z ciężkim sercem informujemy, że Eric Dane zmarł w czwartek po południu po odważnej walce z SLA" - czytamy. "Ostatnie dni spędził w otoczeniu bliskich przyjaciół, oddanej żony i dwóch pięknych córek, Billie i Georgii, które były dla niego najważniejsze" - poinformowano. Oto ostatnie nagranie, jakie opublikował przed odejściem.

To ostatnie nagranie, które Eric Dane wrzucił do sieci przed śmiercią. Wzruszające słowa

Eric Dane robił wszystko, aby zwiększyć świadomość na temat ALS. Angażował się w akcje, które miały na celu wsparcie osób, które zmagają się z tą chorobą. Ostatnie nagranie na jego profilu dotyczyło właśnie tego tematu. 15 września 2025 roku Eric Dane ogłosił kampanię "Push for Progress", której był członkiem. Była to inicjatywa stowarzyszenia "I AM ALS". Aktor dzielił się swoją historią i oferował pomoc. "Z radością ogłaszamy przełomową kampanię mającą na celu przyspieszenie badań nad ALS, poszerzenie dostępu do leczenia i zabezpieczenie miliardów dolarów w ramach federalnych funduszy na ALS przez najbliższe trzy lata" - czytamy w opisie wideo. "Nowe zabiegi są w zasięgu ręki, ale tysiące osób żyjących z ALS utracą dostęp, jeśli nie podejmiemy działań" - przekazano wówczas.

Eric Dane nie żyje. Z jakich produkcji go zapamiętamy?

Eric Dane urodził się w 1972 roku w San Francisco. Na ekranie zadebiutował na początku lat 90., pojawiając się epizodycznie m.in. w takich serialach jak "Zakręcony" oraz "Czarodziejki". Przełom w jego karierze nastąpił w 2006 roku, gdy dołączył do obsady serialu "Chirurdzy", gdzie w latach 2006-2012 wystąpił w 135 odcinkach. Widzowie mogli oglądać go także na dużym ekranie, m.in. w filmach "X-Men: Ostatni bastion", "Marley i ja", "Walentynki", "Burleska" oraz "Bad Boys: Ride or Die". Od 2019 roku występował również w serialu "Euforia".

Po śmierci Dane'a w sieci pojawiło się wiele wpisów, w których inni aktorzy wspominali gwiazdora. Głos zabrała m.in. Allysa Milano, która grała z nim w "Czarodziejkach". "Nie mogę przestać widzieć tego błysku w oku Erica tuż przed tym, jak powiedział coś, co sprawiało, że albo wypluwałeś swój napój, albo przemyślałeś całe swoje spojrzenie na świat. Miał niezwykle wyostrzone poczucie humoru. Uwielbiał absurdalność rzeczy. Uwielbiał zaskakiwać ludzi" - pisała na Instagramie.

"Eric był jak światło. Widziałeś, jak bez wysiłku promieniował na planie serialu 'Chirurdzy', a także, kiedy był z Rebeccą i dziewczynkami. Podczas kręcenia kolejnych scen miał ten błysk w oku i figlarny wyraz twarzy, a potem z doskonałym wyczuciem komediowym wypowiadał kwestię, która powalała cię na kolana! Będziemy za tobą tęsknić" - napisała z kolei Kim Raver, z którą Dane grał w "Chirurgach".