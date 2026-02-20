Nie żyje Eric Dane. Aktor "Chirurgów" miał 53 lata

19 lutego zmarł Eric Dane. Aktor, który zyskał światową popularność dzięki roli Marka Sloana, czyli "McSteamy’ego" w serialu "Chirurdzy" zmagał się z twardnieniem zanikowym bocznym (ALS).
Śmierć aktora potwierdziła jego rodzina w rozmowie z Perople. Bliscy Dane'a wydali również oświadczenie. "Z ciężkim sercem informujemy, że Eric Dane zmarł w czwartek po południu po odważnej walce z SLA" – czytamy.
Ostatnie dni spędził w otoczeniu bliskich przyjaciół, oddanej żony i dwóch pięknych córek, Billie i Georgii, które były dla niego najważniejsze
- poinformowano.
W oświadczeniu nie zabrakło kolejnych poruszajacych słów. "Podczas swojej walki z ALS, Eric stał się zagorzałym orędownikiem zwiększania świadomości i badań, zdeterminowanym, by zmienić życie innych, którzy zmagają się z tą samą chorobą. Będzie nam go bardzo brakowało i zawsze będziemy go z miłością wspominać. Eric uwielbiał swoich fanów i jest na zawsze wdzięczny za ogrom miłości i wsparcia, jakie otrzymał. Rodzina poprosiła o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie". - czytamy
Nalezy nadmienić, że Eric Dane zmarł dziesięć miesięcy po tym, jak publicznie ogłosił diagnozę stwardnienia zanikowego bocznego (ALS), znanego również jako choroba Lou Gehriga.
Eric Dane urodził się w 1972 roku w San Francisco. Aktor po raz pierwszy pojawił się na ekranie na początku lat 90., występując epizodycznie m.in. w "Zakręcony" i "Czarodziejki". W 2006 roku dołączył do obsady "Chirurdzy", gdzie zagrał w 135 odcinkach do 2012 roku. Na dużym ekranie można go było zobaczyć także w "X-Men: Ostatni bastion", "Marley i ja", "Walentynki", "Burleska" oraz "Bad Boys: Ride or Die". Od 2019 roku występował w "Euforii". Głos zabrał twórca serialu. - Jestem zdruzgotany stratą naszego drogiego przyjaciela Erica. Praca z nim była zaszczytem. Przyjaźń z nim była darem. Rodzina Erica jest w naszych modlitwach. Niech jego pamięć będzie błogosławieństwem - podkreślił twórca "Euforii" Sam Levinson.