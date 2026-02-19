Plotki o rzekomym związku Joanny Krupy i Dominika Tarczyńskiego od miesięcy regularnie pojawiają się w sieci. Wszystko zaczęło się we wrześniu, gdy do internetu trafiło nagranie, na którym widać ich razem. Spekulacje nabrały tempa w grudniu 2025 roku, kiedy na Instagramie polityka pojawiło się ich wspólne zdjęcie. Choć fotografia szybko zniknęła z profilu, internauci zdążyli zrobić zrzuty ekranu, co tylko podsyciło domysły. Teraz modelka ponownie zabrała głos w tej sprawie.

Zobacz wideo Krupa nie sprawdza się w walce z patoschroniskami? Doda zabrała głos. "Jest naiwna"

Joanna Krupa tłumaczy się ze zdjęć z Dominikiem Tarczyńskim. "Wiecie, kiedy Krupa za dużo wypije..."

19 lutego Joanna Krupa ponownie zabrała głos w mediach społecznościowych, odnosząc się do relacji z politykiem. Na początku nagrania pokazała zrzut ekranu obraźliwego komentarza skierowanego w jej stronę (ze względu na skrajnie wulgarny język nie publikujemy go). Internauta zasugerował w nim, aby celebrytka "zajęła się Tarczyńskim". - Dla mnie takie komentarze to cyberbullying (przemoc psychiczna w internecie - przyp.red). Tacy ludzie powinni siedzieć w szpitalu psychiatrycznym i trzeba taką osobę sprawdzić - powiedziała Krupa.

Następnie odniosła się do samego Tarczyńskiego, zaznaczając, że temat wywołuje spore emocje w sieci. - Nigdy nie miałam żadnych relacji romantycznych z Dominikiem Tarczyńskim - stwierdziła, po czym skomentowała głośne zdjęcia paparazzi z ich udziałem. - Wtedy, gdy paparazzi złapali nas na imprezie, byłam w grupie ludzi, którzy się bawili, tańczyli i pili. Wiecie, kiedy Krupa się za dużo napije, to jest miła dla każdego (...) - relacjonowała. - Paparazzi prawdopodobnie widząc moje InstaStories, przyjechali i zobaczyli, że byłam już zmęczona i gotowa, by jechać do domu, po czym uchwycili mnie z głową na ramieniu Dominika - dodała.

Joanna Krupa rozwiewa plotki o związku z Dominiku Tarczyńskim. "Nie mam takich planów"

Na zakończenie Krupa jeszcze raz podkreśliła, że nie tworzy pary z posłem PiS. - Nie jestem z Dominikiem Tarczyńskim, nigdy nie byłam i nie mam takich planów. Jest osobą, którą poznałam i widziałam trzy razy na żywo. Szanuję każdego człowieka. Moją motywacją, żeby się z nim spotkać, to właśnie ochrona zwierząt. Na tematy polityczne w ogóle się nie wypowiadam. Nie jest dla mnie ważne to, po której stronie kto jest, ale to, czy pomaga zwierzętom. Gdybym była z politykiem, to pierwsze co bym zrobiła, to namówiła go do zmiany prawa, żeby wszystko było super dla zwierząt - podsumowała.