Zachowanie Daniela Martyniuka w ostatnim czasie budziło mnóstwo emocji. Niedawno media rozpisywały się o jego konflikcie z żoną. Młody Martyniuk nie szczędził również gorzkich słów w stronę ojca. 18 lutego 36-latek opublikował nagranie, w którym przeprosił za swoje ostatnie wybryki. - Chciałbym przeprosić ludzi z całej Polski za te wszystkie słowa, które mówiłem. Coś mi się stało chyba z głową, jest ze mną źle, jest źle, naprawdę - mówił. Teraz na jego profilu pojawiły się kolejne przeprosiny. Tym razem Martyniuk zwrócił się bezpośrednio do swoich bliskich.

Daniel Martyniuk chce poddać się leczeniu. "Chcę być lepszym człowiekiem"

"Dziękuję wszystkim za wsparcie. Chcę się leczyć dla rodziny. Żony i synka, których bardzo kocham" - zaczął w najnowszym wpisie Daniel Martyniuk. 36-latek zapewnił, że zrobi wszystko, by ich nie stracić. "Zawsze byliście moją siłą i zrobię po prostu wszystko, żebyście chcieli być ze mną. Chcę być lepszym człowiekiem dla swoich rodziców, dzieci i rodziny. Przepraszam za wszystko, co się wydarzyło" - napisał.

Pod wpisem zaroiło się od komentarzy ze słowami wsparcia. "Nawet nie wiesz, ile jest ci przyjaznych ludzi i trzyma za ciebie kciuki", "Daniel, trzymam za ciebie kciuki. Tak zwyczajnie, po ludzku. Wierzę, że ci się uda", "Dużo siły w walce" - pisali obserwatorzy Martyniuka.

Faustyna Martyniuk stanęła w obronie męża. "Nie daje się poznać od tej pozytywnej strony"

Na początku stycznia Faustyna Martyniuk udzieliła osobistego wywiadu portalowi Jastrząb Post. W rozmowie odniosła się do ostatnich poczynań swojego męża i zaznaczyła, że nie popiera tego, co ten wrzuca do sieci. Jednocześnie Faustyna stanęła w obronie Daniela, twierdząc, że media znają jedynie jego "imprezową stronę".

- Daniel ma takie dwie twarze, że jak jest spokojny, to naprawdę jest fajnym chłopakiem, więc największą taką szkodę robi też przede wszystkim sobie, że nie daje się poznać od tej pozytywnej strony. No i tego mu życzę, żeby w końcu się dał ludziom poznać jako ten spokojny Daniel, a nie ten imprezowy - wyjawiła.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom