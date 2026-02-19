Agnieszka Kaczorowska należy do grona dość aktywnych w mediach społecznościowych gwiazd. Aktorka i tancerka chętnie publikuje treści związane ze swoją pracą, promowaniem projektów oraz życiem prywatnym, pozostając w kontakcie ze swoimi licznymi obserwatorami. 19 lutego Kaczorowska postanowiła podzielić się z nimi nowymi zdjęciami z zimowej sesji. Zapozowała do nich jednak w dość nietypowym wydaniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska zrezygnuje z gry w "Klanie"? Aktorka odpowiada

Agnieszka Kaczorowska w wałkach na głowie. Tak zapozowała do nowych zdjęć

Przypomnijmy, że w listopadzie 2025 roku Kaczorowska ogłosiła, że stworzyła własną linię perfum. Od tamtej pory gwiazda chętnie je promuje. Zrobiła to też przy pomocy nowych zdjęć, które opublikowała w mediach społecznościowych. "Myślę sobie, że... ta zima kiedyś musi minąć! Każdy promyk słońca cieszy jak nigdy... " - napisała w opisie pod nimi aktorka.

Na fotografiach Kaczorowska zapozowała w zimowej, ulicznej scenerii - ubrana w białe futerko, golf i jeansy z okularami przeciwsłonecznymi. W oczy rzuca się jednak jej fryzura, niejako niedokończona. Wszystko przez fakt, że Agnieszka postanowiła na zdjęciach pojawić się we włosach zakręconych na wałki. Niektórzy internauci mogliby przy tym pomyśleć, że zapomniała już, jak w 2021 roku narzekała na temat "mody na brzydotę". Więcej pisaliśmy o tym w artykule: "Agnieszka Kaczorowska krytykuje 'skrajne pojmowanie ruchu body positive' i 'modę na brzydotę': Jestem estetką".

Fanki są zachwycone Agnieszką Kaczorowską w wałkach. Lawina komentarzy

Pod postem Kaczorowskiej prędko zaroiło się od komentarzy jej obserwatorek. Zwracając (lub nie) uwagę na wałki, jednogłośnie zachwycały się efektem sesji zdjęciowej. "Śliczna kobieta", "Kochana, ale ty jesteś piękna", "Ależ to jest dobre zdjęcie", "Tak rozkwita kobieta, kiedy ma właściwych ludzi obok siebie. Piękna. Najlepszości", "O wow, świetna sesja", "Piękna nawet w wałkach", "Ładniutkie" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.