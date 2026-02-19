14 lutego na antenie TVN24 wyemitowano wywiad Joanny Kryńskiej z Martą Nawrocką. Rozmowa wywołała spore poruszenie w mediach oraz pośród opinii publicznej. Wiele osób postanowiło zabrać w jej sprawie głos. Do tego grona dołączyła teraz Agnieszka Hyży, która zwróciła się do Kryńskiej w mediach społecznościowych.

Agnieszka Hyży dosadnie o wywiadzie Joanny Kryńskiej. "To była świadoma decyzja zawodowa"

"Przez ostatnie dni przetacza się dyskusja odnośnie wywiadu z pierwszą damą, Martą Nawrocką. Polaryzacja, jak w debacie prezydenckiej, dzieli ludzi. (...) Miałam przyjemność przeprowadzać wywiady z drugimi połówkami kandydatów na prezydenta w tych wyborach i wiem, jak to trudna i delikatna materia oraz jak łatwo w takim momencie rozmowa może zamienić się w pole minowe" - zaczęła we wpisie na InstaStories Hyży.

Prezenterka podkreśliła, że cieszy się, iż wywiad doszedł do skutku. "Nie mnie dociekać (nie siedzę w sztabie ani pałacu), jakie były powody tego, że właśnie teraz odbyła się ta rozmowa. Takie rozmowy powinny się odbywać, bo tego oczekuje się od kobiety, która będąc żoną prezydenta, ma realny wpływ i może być sprawcza" - dodała prowadząca "halo tu polsat". W dalszej części postów zdecydowała docenić warsztat Kryńskiej, zwracając uwagę na konkretne aspekty.

"Widziałam w jej oczach współodczuwanie, gdy rozmowa była raz lekka, raz trudna. Nie wykorzystywała trudniejszych momentów cynicznie, tylko rzeczowo, z szacunkiem do urzędu zadawała pytania. Myślę sobie, że nie chciała tego robić drugiej kobiecie. I to nie była słabość. To była świadoma decyzja zawodowa" - napisała Hyży. Na koniec zwróciła się bezpośrednio do dziennikarki. "Asiu... To, co zrobiłaś, było ludzkie i pokazało, że media mają ludzką twarz. I dziś jest ona twoja" - podsumowała prezenterka.

Na fali licznych komentarzy po wywiadzie z Nawrocką, do sprawy postanowiła odnieść się także sama Kryńska. Dziennikarka zareagowała przy tym na hejt, który spłynął na pierwszą damę w sieci. Internautom nie spodobały się niektóre z wypowiedzi żony prezydenta. "Kobiety zawsze powinny rozmawiać, mam nadzieję, że to się nie zmieni. A z hejtem jak widać, jest jeszcze dużo do zrobienia" - oceniła w krótkim wpisie Kryńska.