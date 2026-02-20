Z więzienia do mediów. Kobiety wykorzystują groźnych przestępców. Mają jeden cel

Ekspertka tłumaczyła, czy część kobiet wierzy, że uczucie może odmienić sprawcę, oraz czy rozpoznawalność i medialny rozgłos dodatkowo wzmacniają atrakcyjność przestępcy. W rozmowie pojawił się także wątek wpływu mediów i produkcji z nurtu True Crime, które często nadają brutalnym sprawcom rys tajemniczości. Poruszono również pytanie, kim są kobiety, które decydują się na relację w cieniu głośnej zbrodni i jakimi motywacjami mogą się kierować.

Sława silniejsza niż strach. Relacja jako sposób na zaistnienie

Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska zwróciła uwagę, że w części przypadków motywacja kobiet nie ma wiele wspólnego z romantycznym uczuciem. Chodzi o mechanizm budowania własnej rozpoznawalności przy wykorzystaniu medialnego potencjału zbrodniarza.

- Część kobiet jest taka, która chce się trochę ogrzać w sławie tej osoby, która dokonała tych strasznych czynów. Bardziej traktują się w kategoriach osób, które... mogą z tą osobą wejść w jakąś relację i tą relację zaprezentować światu - komentuje prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, specjalistka w zakresie psychologii penitencjarnej i sądowej.

Ekspertka podkreśliła, że relacja z osadzonym bywa traktowana jak projekt wizerunkowy. Kobiety pokazują się w mediach, udzielają wywiadów, budują wokół siebie historię. W centrum uwagi znajduje się nie tylko przestępca, ale także partnerka, która zyskuje status osoby wyjątkowej, tej która go rozumie i wspiera.

Od związku do życia celebrytki. Gdy relacja staje się trampoliną

W rozmowie padło stwierdzenie, że takie przypadki już się zdarzały i nie są jedynie medialnym mitem. Niektóre kobiety wchodziły w relacje z mordercami świadomie, licząc na rozgłos i zainteresowanie mediów.

- I takie przypadki też były, gdzie panie wchodziły w te relacje, wykorzystywały do tego, żeby stać się celebrytkami, a później z jakichś względów różnych znikały - komentuje prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska w "Oskarżam".

Z czasem część z nich znikała z przestrzeni publicznej. Nie zawsze oznaczało to dramatyczne rozstanie czy konflikt. Często była to przemyślana decyzja, gdy cel wizerunkowy został już osiągnięty albo pojawiły się nowe plany.

Świadoma decyzja i nowe cele. Koniec relacji bez sentymentów

Profesor wyjaśniła, że zakończenie takich związków bywa elementem strategii, a nie efektem emocjonalnego kryzysu. Relacja spełnia określoną funkcję i gdy przestaje być potrzebna, zostaje zamknięta.

- I to nie chodzi o to, że one się wycofywały z tych relacji. Tyle tylko, że też podejmowały świadomą decyzję o zakończeniu tych relacji, po to, żeby już realizować zupełnie inne cele - słyszymy w rozmowie z Hanną Dobrowolską.

Zdaniem ekspertki pokazuje to, że w niektórych przypadkach uczucie nie jest najważniejsze. Liczy się możliwość zaistnienia, zdobycia popularności i wykorzystania medialnej historii do budowania własnej marki. To właśnie ten mechanizm sprawia, że temat wraca jak bumerang przy kolejnych głośnych sprawach kryminalnych.