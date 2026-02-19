Zimowe igrzyska olimpijskie powoli dobiegają końca. Jedną z największych pozasportowych atrakcji jest obecność Snoop Dogga, który komentuje zmagania zawodników dla NBC. Furorę robi także maskotka przedstawiająca pieroga, która jest "talizmanem" polskich sportowców. Ostatnio swojego egzemplarza doczekał się także amerykański raper. Muzyk był zachwycony.

Polacy wręczyli Snoop Doggowi "Pieroguszkę". "Niesamowite spotkanie"

Popularność "Pieroguszki" rozpoczęła się wraz z ceremonią otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich. Maskotka wpadła w oko również Snoop Doggowi. Polscy łyżwiarze figurowi postanowili więc zrobić muzykowi prezent. Okazało się, że podarunek wyjątkowo przypadł do gustu raperowi.

To spotkanie było tak niespodziewane i zaskakujące, że jeszcze nie otrząsnęliśmy się z szoku. Zamieniliśmy kilka słów. Wspomniał, że wszyscy jego znajomi z Polski bardzo chcieli mieć pieroga, chcieli, żeby on też go miał, więc oficjalnie mogliśmy mu go przekazać

- zdradził w rozmowie z Polsatem Sport Michał Woźniak, reprezentant Polski w łyżwiarstwie figurowym. Co jeszcze Wożniak powiedział o raperze? - Opowiadał też, że kręcił filmy w Polsce i kocha nasz kraj. Kto w dzieciństwie nie słuchał jego muzyki, niech pierwszy rzuci kamieniem. Znana postać, inspirujące słowa i niesamowite spotkanie - podsumował.

Snoop Dogg wykazał się hojnością. Tak odwdzięczył się właścicielom restauracji za obiad

Snoop Dogg znalazł się ostatnio w niezręcznej sytuacji. Raper wybrał się na obiad do jednej z włoskich restauracji, gdzie zamówił jednak specjały kuchni amerykańskiej. Przy regulowaniu rachunku spotkała go przykra niespodzianka - transakcja została odrzucona. Właściciele postanowili więc ugościć muzyka na koszt firmy. Gwiazdor nie pozostał obojętny na ten gest dobroci. Następnego dnia własnoręcznie zaadresował do swoich dobroczyńców kopertę, do której włożył zestaw biletów na finał snowboardu mężczyzn w halfpipie. - Wysłał swoich pracowników, żeby wzięli jedzenie i zapłacili, ale nie mogli. Nie wiem, dlaczego transakcja nie przechodziła. Moja mama powiedziała mu, że może wziąć jedzenie bez płacenia. Dzisiaj wysłał nam pięć biletów na finał. Wujek Snoop robi dobre rzeczy. Uwielbiam go! - ekscytowała się na antenie NBC Sofia Valmadre, córka właścicieli lokalu.