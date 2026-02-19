Karpiel-Bułecka ostro o Zakopanem. Wspomniał o "architektonicznym syfie"

Sebastian Karpiel-Bułecka urodził się w Zakopanem. Wokalista bardzo często podkreśla swoje pochodzenie w wywiadach oraz muzyce, która podbija serca jego fanów. Mimo przywiązania do rodzinnych stron Karpiel-Bułecka potrafi zachować krytyczne spojrzenie. W maju porozmawialiśmy z muzykiem o cenach w Zakopanem. - Ostatnio poszedłem z moimi dziećmi, kupiłem dwa gofry czy trzy i zapłaciłem 120 złotych. Nie mam do końca na to wpływu, więc nie będę się tym zbytnio przejmował. Chciałbym, żeby to wyglądało inaczej, ale cóż mogę zrobić - komentował. Teraz ponownie opowiedział o Podhalu.

REKLAMA

Zobacz wideo Krupińska o sytuacjach w polskich schroniskach. Wspomniała o Dodzie

Sebastian Karpiel-Bułecka ostro podsumował Zakopane. Takie ma zdanie

W nowym wywiadzie dla Plejady Karpiel-Bułecka ocenił obecną sytuację w Zakopanem. Nie krył emocji, mówiąc o tym, jak zmienił się krajobraz miasta. - Na Krupówkach jest może odrobinę lepiej, niż było, ale generalnie nie podoba mi się, w jaką stronę zmierza Zakopane. Miasto zatraca się w deweloperskich budowach i zaklejone jest billboardami. Gdy wjeżdżam do Zakopanego, nie widzę gór, bo zasłania mi je wielki baner reklamujący Wioskę Smerfów. Szlag mnie trafia! Przecież to żenujące - skomentował. Muzyk zaznaczył, że nie rozumie powodów tych zmian. - Czemu, mimo upływu lat, wciąż tak to wygląda? Mam wrażenie, że są ludzie, których sposób myślenia jest odporny na wszelkie zmiany - dodał w wywiadzie.

Galeria Karpiel-BułeckaOtwórz galerię

Sebastian Karpiel-Bułecka podzielił się gorzką refleksją. "Zakopanego nie da się już uratować"

Zdaniem Sebastiana Karpiela-Bułecki istnieją niewielkie szanse na poprawę sytuacji w Zakopanem. - Według mnie Zakopanego nie da się już uratować. Musiałby przyjechać walec i zburzyć cały ten architektoniczny syf, który został tam postawiony. Czy ktoś się na to odważy? Czy kogoś będzie na to stać? - stwierdził. Muzyk wspomniał także o koledze, który zamierza działać na rzecz krajobrazu Podhala. - Chciałby zbierać pieniądze na wyburzanie budynków, na których postawienie nikt nigdy nie powinien wydać zgody. Nie chcę być pesymistą, ale patrząc na to, co dzieje się obecnie, czarno to widzę - dodał Sebastian Karpiel-Bułecka w wywiadzie.