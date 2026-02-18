Maciej Stuhr i Katarzyna Błażejewska-Stuhr tworzą zgraną parę. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2015 roku. Ukochana aktora pracuje jako dietetyczka. Aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie publikuje treści związane ze zdrowym trybem życia. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 61 tysięcy użytkowników.

REKLAMA

Zobacz wideo Sławomir i Kajra o Stuhrze. Tego ich nauczył

Katarzyna Błażejewska-Stuhr o osteoporozie. "Diagnoza się przedłuża"

W nowym wpisie Błażejewska-Stuhr wyjawiła, że zdiagnozowano u niej osteoporozę - przewlekłą chorobę szkieletu, która często prowadzi do złamań. Ze względu na chorobę chwilowo zrezygnowała z pewnej aktywności fizycznej. "Odkąd wiem, że mam osteoporozę, przestałam chodzić na ściankę. Czekam, aż będzie można wdrożyć leczenie, ale diagnoza się przedłuża, a przecież na linie szansa na upadek i złamanie nie jest tak znowu wielka, więc poszłam dziś z dziewczynami" - zaczęła.

Mimo ogromnego stresu Błażejewska-Stuhr wróciła na ściankę wspinaczkową. "Nie spadłam, nie połamałam się, przełamałam swój ogromny lęk. Nie miałam radości, którą znam ze wspinaczki, ale zrobiłam pierwszy krok" - napisała i doceniła wsparcie swoich towarzyszek. "Dobrze jest mieć wokół siebie ludzi. To nie są bardzo bliskie mi dziewczyny - ale są! I samo ich zaproszenie dało mi niesamowicie dużo. Czasami nawet nie wiemy, że możemy kogoś wesprzeć aż tak bardzo, jak one mnie dziś" - podsumowała w mediach społecznościowych.

Tego Maciej Stuhr nauczył się od żony. "Uważałem się za człowieka ogarniętego..."

W styczniu Stuhrowie wystąpili w programie "Dzień dobry TVN". Opowiedzieli o swoim małżeństwie. Aktor wyjawił, że dzięki żonie zmienił podejście do nawyków żywieniowych. - Mam swoje grzeszki różne, oboje mamy. Dużo lepiej się odżywiam. W ogóle przejrzałem na oczy na wiele spraw, o niektórych nie miałem pojęcia. Uważałem się za człowieka ogarniętego, wykształconego, ale o wielu rzeczach nie miałem pojęcia, np. w czym jest cukier. Myślałem, że karmię swoje dzieci zdrowo, dając im płatki śniadaniowe do mleka - opowiadał Maciej Stuhr w śniadaniówce stacji TVN.