Daniel Martyniuk wystosował publiczne przeprosiny. "Jest ze mną źle"

W ostatnich miesiącach w mediach było bardzo głośno o zachowaniu Daniela Martyniuka. Syn wokalisty disco polo awanturował się w samolocie i zamieszczał w sieci kontrowersyjne nagrania oraz zdjęcia. Niedawno także opublikował filmik, w którym obraził prezydenta Karola Nawrockiego. Nie brakowało również gorzkich słów w kierunku jego ojca Zenka Martyniuka. - Ale te biznesmeny polskie będą stać przede mną, na czele z moim ojcem, który jest zdrajcą. To jest zdrajca i to nie jest już mój ojciec w ogóle! - mówił w mediach społecznościowych. Teraz Daniel Martyniuk postanowił publicznie przeprosić za swoje słowa.

Zobacz wideo Karopowicz o Danielu Martyniuku. "Potrzebuje pomocy"

Daniel Martyniuk zabrał głos w mediach społecznościowych. Zwrócił się do Karola Nawrockiego. "Przepraszam wszystkich"

Daniel Martyniuk opublikował na InstaStories nowe nagrania. Przyznał, że żałuje swojego zachowania i słów, które wypowiadał w mediach społecznościowych. - Chciałabym przeprosić ludzi z całej Polski za te wszystkie słowa, które mówiłem. Coś mi się stało chyba z głową, jest ze mną źle, jest źle naprawdę, przepraszam wszystkich, prezydenta - powiedział na relacji. Syn Zenka Martyniuka planuje rozpocząć leczenie. - Idę na leczenie, zamykam się, odcinam od wszystkiego, to jest koniec, kiedyś mnie poznacie jako innego normalnego człowieka - dodał Daniel w mediach społecznościowych. Kadr z najnowszego InstaStories Daniela Martyniuka znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

Zenek Martyniuk skomentował zachowanie syna. Padły zaskakujące słowa. "Nie wiem, co on wyprawia"

We wrześniu 2025 roku Zenek Martyniuk udzielił wywiadu, w którym został zapytany o afery z jego synem w roli głównej. Wokalista disco polo zdobył się na krótki komentarz. - Nie wiem, co on wyprawia. W tej chwili jest w Hiszpanii, pracuje w swoim zawodzie. (...) Mamy kontakt, rozmawialiśmy kilka dni temu - komentował wokalista w rozmowie z "Faktem". Danuta Martyniuk również zdawkowo wspomniała o zachowaniu syna. - Nie interesuje mnie to - odpowiedziała na pytanie internetowe publikacje Daniela Martyniuka.