Oceniał ją w domu i pracy. Małżeństwo nie przetrwało. "Zapisywał błędy, które popełniałam"

Poznali się w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. On był asystentem Tadeusza Łomnickiego, ona studentką aktorstwa. W krótkim czasie ich relacja przeniosła się z uczelni do życia prywatnego. Małżeństwo rozwijało się równolegle do kariery scenicznej.

REKLAMA

Zobacz wideo Helena Englert zagra chłopca w adaptacji kultowej książki. "Będę mogła troszeczkę zejść na ziemię"

Poznali się jako wykładowca i studentka. Relacja Jandy i Seweryna szybko wyszła poza mury uczelni

Krystyna Janda studiowała aktorstwo, gdy Andrzej Seweryn pracował na uczelni jako asystent. Początkowo nie była nim zainteresowana, jednak z czasem zaczęli się spotykać. Seweryn był wtedy w związku małżeńskim z Bogusławą Blajfer. Po rozwodzie z pierwszą żoną oświadczył się Jandzie. W 1975 roku urodziła się ich córka Maria Seweryn, która w dorosłym życiu została aktorką. Po narodzinach dziecka Janda na pewien czas ograniczyła aktywność zawodową, a następnie wróciła do pracy w teatrze i filmie.

Wspólna praca i wysokie wymagania zaczęły wpływać na relację. Życie prywatne coraz częściej łączyło się z oceną zawodową

Seweryn miał wobec żony sprecyzowane oczekiwania dotyczące warsztatu aktorskiego. Występowali razem na scenie i planie filmowym. Uwagi dotyczące dykcji i przygotowania do ról pojawiały się także w domu. Z czasem prowadziło to do napięć. Krystyna Janda po latach mówiła, że trudno było jej funkcjonować w relacji, w której była stale oceniana jako aktorka. Różnice w podejściu do pracy i życia rodzinnego pogłębiały konflikt.

- Oskarżał mnie, że za mało pracuję i mam niewybaczalnie nonszalancki stosunek do zawodu. Zapisywał błędy które, jego zdaniem, popełniałam w trakcie przedstawienia i wyliczał mi je po powrocie do domu, kiedy siadaliśmy do kolacji - opowiadała Krystyna Janda w rozmowie z "Faktem".

Rozstanie nastąpiło po kilku latach małżeństwa. Decyzja zapadła w 1979 roku

Po jednej z kłótni Janda wyprowadziła się z córką do rodziców. W tym samym roku doszło do formalnego zakończenia małżeństwa. Oboje podkreślali później, że rozpad związku nie wpłynął na relację ojca z córką. Andrzej Seweryn przyznał jednak, że rozstanie było dla niego trudnym doświadczeniem w życiu osobistym. Mimo zakończenia małżeństwa utrzymywał kontakt z Marią Seweryn.

Byliśmy klasycznym starciem dwóch mocnych osobowości. O jednego artystę za dużo

- czytamy w książce "Ja prowadzę" stanowiącą wywiad-rzeka z Andrzejem Sewerynem.

W 1981 roku Krystyna Janda wyszła za operatora filmowego Edwarda Kłosińskiego. Z tego małżeństwa urodzili się synowie Adam i Andrzej. Edward Kłosiński zmarł w 2008 roku. Andrzej Seweryn zawierał kolejne związki małżeńskie. Z małżeństwa z Laurence Bourdil ma syna Yanna, a z Mireille Maalouf syna Maximiliena. W 2015 roku ożenił się z Katarzyną Kubacką.