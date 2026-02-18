We wtorek, 17 lutego, odbyła się prezentacja wiosennej ramówki stacji TVN, na której oczywiście nie zabrakło największych gwiazd. Na czerwonym dywanie brylowały Małgorzata Rozenek, Julia Wieniawa czy Paulina Krupińska. Kogoś jednak zabrakło, a mianowicie jednej z głównych gwiazd stacji TVN24 - Anity Werner. Teraz dziennikarka tłumaczy się z nieobecności.

Anita Werner zamiast na czerwonym dywanie, to... Wszystko wyjaśniła

Anita Werner jest aktywna na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się swoją codziennością. Wrzuca kadry zarówno z pracy, jak i z prywatnych aktywności. Tym razem opublikowała zdjęcie, na którym pokazała się bez grama makijażu, w bluzie i na sofie. W opisie wyjaśniła, dlaczego nie zjawiła się na prezentację ramówki TVN-u.

"Na zwolnieniu zamiast na czerwonym dywanie. Niestety, nie mogłam wczoraj towarzyszyć moim koleżankom i kolegom z super drużyny Faktów TVN i TVN24 na prezentacji wiosennej ramówki TVN. Ale z całą mocą (naprawdę całą, jaką obecnie mam) kibicuję wszystkim programom i serialom. Choć oczywiście najbardziej kibicuję newsom!" - napisała dziennikarka.

W dalszej części wpisu ujawniła, że w tym roku stacja TVN24 będzie świętować swoje 25-lecie. Przy okazji wyraziła zachwyt nad "Faktami TVN". "W czasach tak koniecznej i niezbędnej walki z dezinformacją, mamy naprawdę pełne ręce roboty. Każdego dnia pomagamy wam oddzielać fejki od faktów, każdego dnia mamy dla was sprawdzoną i wiarygodną informację. Na tym polega nasza praca i nasza misja: sprawdzamy i weryfikujemy fakty, zadajemy trudne pytania, dochodzimy do prawdy" - dodała.

Anita Werner musiała przerwać wywiad. Doszło do groźnej sytuacji

Anita Werner z pewnością ma nie tylko ręce pełne roboty przy weryfikacji informacji, ale również nie brakuje jej intensywnych emocji podczas prowadzenia programów na żywo. W czasie "Faktów po Faktach", gdy rozmawiała z siostrą Małgorzatą Chmielewską, przełożoną Wspólnoty Chleb Życia, doszło do groźnej sytuacji.

Zakonnica komentowała decyzję Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy pomocowej dla uchodźców z Ukrainy. Gdy zakończyła swoją wypowiedź, widzowie mogli nagle usłyszeć niepokojące dźwięki w tle. Wtedy okazało się, że adoptowany syn siostry Chmielewskiej dostał nagłego ataku padaczki. Zakonnica przerwała rozmowę, aby udzielić chłopcu pomocy. Po chwili jednak wróciła na antenę.