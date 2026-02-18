12 lutego w wieku 77 lat zmarła Bożena Dykiel, jedna z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych postaci polskiego teatru oraz kina. Wiadomość o jej śmierci poruszyła zarówno środowisko artystyczne, jak i widzów w całym kraju. Choć dotąd nie ujawniano szczegółów dotyczących pogrzebu, dziś wiadomo już, kiedy i gdzie aktorka zostanie pochowana.
Wcześniej pojawiały się informacje, że uroczystości pogrzebowe będą miały charakter państwowy. Rzeczniczka Związku Artystów Scen Polskich Ludwika Sieczkowska przekazała "Faktowi", że zarówno pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki, jak i Bożeny Dykiel, będą miały taki właśnie charakter. Szczegóły dotyczące daty i miejsca pozostawały uzależnione od decyzji rodziny.
18 lutego ks. Andrzej Luter przekazał ostateczne informacje dotyczące ceremonii. "Pogrzeb tej wybitnej aktorki odbędzie się w środę 25 lutego. Msza święta (pogrzebowa) rozpocznie się o godz. 12 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Po mszy przejazd na Powązki Wojskowe, skąd o godz.14 spod bramy głównej wyruszy kondukt do grobu rodzinnego" - czytamy w komunikacie na Facebooku.
W najnowszym wydaniu "Gazety Wyborczej" opublikowano trzy nekrologi poświęcone aktorce. Jeden z nich przygotowali przedstawiciele Stowarzyszenia Filmowców Polskich, którzy podkreślili talent Dykiel i jej niezwykłą osobowość. "Odeszła od nas artystka o niebywałej energii i talencie, mistrzyni ról charakterystycznych (...). Będzie nam brakowało jej niezwykłej siły, bezpośredniości oraz pasji, z jaką przez dekady współtworzyła historię polskiego kina i teatru. Pozostanie w naszej pamięci jako postać o wielkim sercu i niespożytej witalności" - napisali.
Aktorkę pożegnali także członkowie Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych, z którym przez lata związany był jej mąż, Ryszard Kirejczyk: "Pani Bożenko. Dziękujemy za pani serce, troskę o nas i wszystkie wspaniałe role i wspomnienia, które nam zostały".
Poruszające słowa opublikowali również sąsiedzi aktorki, którzy wspominają ją nie tylko jako wybitną artystkę, ale i serdeczną osobę. "Odeszła Bożena Dykiel. Nasza sąsiadka z pasją uprawiająca swój piękny ogród" - czytamy.