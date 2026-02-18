12 lutego w wieku 77 lat zmarła Bożena Dykiel, jedna z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych postaci polskiego teatru oraz kina. Wiadomość o jej śmierci poruszyła zarówno środowisko artystyczne, jak i widzów w całym kraju. Choć dotąd nie ujawniano szczegółów dotyczących pogrzebu, dziś wiadomo już, kiedy i gdzie aktorka zostanie pochowana.

Pogrzeb Bożeny Dykiel. Znane są szczegóły ceremonii

Wcześniej pojawiały się informacje, że uroczystości pogrzebowe będą miały charakter państwowy. Rzeczniczka Związku Artystów Scen Polskich Ludwika Sieczkowska przekazała "Faktowi", że zarówno pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki, jak i Bożeny Dykiel, będą miały taki właśnie charakter. Szczegóły dotyczące daty i miejsca pozostawały uzależnione od decyzji rodziny.

18 lutego ks. Andrzej Luter przekazał ostateczne informacje dotyczące ceremonii. "Pogrzeb tej wybitnej aktorki odbędzie się w środę 25 lutego. Msza święta (pogrzebowa) rozpocznie się o godz. 12 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Po mszy przejazd na Powązki Wojskowe, skąd o godz.14 spod bramy głównej wyruszy kondukt do grobu rodzinnego" - czytamy w komunikacie na Facebooku.

Bożena Dykiel żegnana przez sąsiadów. Tak ją zapamiętają

W najnowszym wydaniu "Gazety Wyborczej" opublikowano trzy nekrologi poświęcone aktorce. Jeden z nich przygotowali przedstawiciele Stowarzyszenia Filmowców Polskich, którzy podkreślili talent Dykiel i jej niezwykłą osobowość. "Odeszła od nas artystka o niebywałej energii i talencie, mistrzyni ról charakterystycznych (...). Będzie nam brakowało jej niezwykłej siły, bezpośredniości oraz pasji, z jaką przez dekady współtworzyła historię polskiego kina i teatru. Pozostanie w naszej pamięci jako postać o wielkim sercu i niespożytej witalności" - napisali.

Aktorkę pożegnali także członkowie Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych, z którym przez lata związany był jej mąż, Ryszard Kirejczyk: "Pani Bożenko. Dziękujemy za pani serce, troskę o nas i wszystkie wspaniałe role i wspomnienia, które nam zostały".

Poruszające słowa opublikowali również sąsiedzi aktorki, którzy wspominają ją nie tylko jako wybitną artystkę, ale i serdeczną osobę. "Odeszła Bożena Dykiel. Nasza sąsiadka z pasją uprawiająca swój piękny ogród" - czytamy.