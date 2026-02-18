Nie gangster, czy komediant. Zaczynał jako krasnoludek u Machulskiego. Dziś to gwiazda kina

Borys Szyc urodził się 4 września 1978 roku w Łodzi. Ukończył Akademię Teatralną imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w 2001 roku i jeszcze jako student występował w popularnych serialach. Z czasem zbudował pozycję zarówno w teatrze, jak i w kinie. Jego dorobek obejmuje role nagradzane na najważniejszych polskich festiwalach filmowych.

Pierwszy kontakt z kamerą nastąpił bardzo wcześnie. Epizod w "Kingsajzie" otworzył drogę do dalszej pracy

Aktor dorastał na łódzkich Bałutach i wychowywał się głównie z matką, która była malarką. W wieku 9 lat zagrał krasnoludka w filmie "Kingsajz" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Rola była jego pierwszym występem na profesjonalnym planie filmowym. W kolejnych latach angażował się w szkolne przedstawienia i kółko teatralne. Po maturze Borys Szyc zdecydował się zdawać do szkół aktorskich. Wybrał warszawską Akademię Teatralną, gdzie zdobył klasyczne wykształcenie.

- To stara historia, ale ciągle ktoś sobie o niej przypomina. Gdy miałem 9 lat, dzięki matce chrzestnej, charakteryzatorce, zagrałem krasnoludka w komedii "Kingsajz" Juliusza Machulskiego - opowiadał Borys Szyc w rozmowie z Interią.

Teatr ugruntował pozycję zawodową Borysa Szyca. Nagrody i role filmowe przyniosły ogólnopolską rozpoznawalność

Po ukończeniu studiów związał się z Teatrem Współczesnym w Warszawie. W 2001 roku otrzymał nagrodę na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi za rolę w "Płatonowie". Wyróżnienie potwierdziło jego pozycję w środowisku teatralnym na początku kariery.

W kinie przełomem okazała się "Symetria" z 2003 roku. Następnie wystąpił między innymi w filmach "Vinci", "Testosteron" oraz "Wojna polsko ruska". Za rolę Silnego w "Wojnie polsko ruskiej" otrzymał Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Polską Nagrodę Filmową Orzeł.

Od uzależnienia do międzynarodowej kariery. Borys Szyc szczerze o problemach

Szyc zagrał w filmie "Zimna wojna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, który był nominowany do Oscara. Obecność w produkcji zwiększyła jego rozpoznawalność poza Polską. Aktor występował także w serialach, między innymi "Oficer", "Król" oraz produkcjach realizowanych dla międzynarodowych platform streamingowych.

W przeszłości media informowały o problemach aktora z alkoholem. Szyc przyznał, że uzależnienie miało wpływ na jego życie zawodowe i rodzinne. Od ponad dziesięciu lat deklaruje życie w trzeźwości i korzystanie z terapii. Obecnie koncentruje się na pracy zawodowej oraz życiu rodzinnym. Podkreśla znaczenie odpowiedzialności i stabilizacji.

W ostatnich latach szczególne miejsce w jego filmografii zajmują produkcje Netfliksa. Wystąpił w serialu "Forst" opartym na prozie Remigiusza Mroza oraz polskim hicie 2025 roku "Heweliusz". Role w produkcjach Netfliksa umocniły jego pozycję jako aktora coraz częściej rozpoznawalnego poza Polską.