Marcela Leszczak zmaga się w ostatnich dniach z trudną sytuacją rodzinną. Na swoim profilu na Instagramie podzieliła się z fanami smutną informacją o wypadku, do którego doszło w jej rodzinie. Celebrytka poprosiła o wsparcie oraz modlitwę w intencji zdrowia bliskiej osoby.

Marcela Leszczak przeżywa trudne chwile. Apeluje o modlitwę

Marcela Leszczak maksymalnie ograniczyła swoją aktywność w mediach społecznościowych. Jak wyjaśniła, nie była to przerwa od internetu, ale poważny wypadek w rodzinie. 17 lutego na Instastories pokazała zdjęcie książki "Cuda świętej Rity. Świadectwa i modlitwy". "Kochani, rzadko przepadam tak na kilka dni, ale zaraz po niedzielnej wizycie w 'Pytaniu na śniadanie' wydarzył się nieszczęsny wypadek w mojej rodzinie" - poinformowała fanów.

Leszczak dodała, że najbliższy tydzień spędzi w szpitalu w Poznaniu przy bliskiej osobie. Zwróciła się też do obserwatorów z apelem. "Spędzam najbliższy tydzień w szpitalu w Poznaniu, tak że proszę was o modlitwę w intencji zdrowia mojego bliskiego członka rodziny. Wierzę, że zdziałają cuda" - napisała.

Michał Koterski o relacjach z Marcelą Leszczak. "Przestrzegam was przed tym"

Michał Koterski ujawnił, jak wyglądają jego relacje z byłą żoną, Marcelą Leszczak, po ogłoszeniu rozwodu. Aktor przyznał, że mimo zakończenia związku ich kontakty są poprawne, a najważniejsze w tym trudnym czasie jest dobro ich syna. "Dzisiaj skupiam się na moim synu i on jest dla mnie najważniejszy. (...) Ja życzę wszystkim tatom, mamom i ludziom, którzy, niestety, stają w takim trudnym momencie, żeby brali z nas przykład" - wyznał w rozmowie z "Faktem".

Aktor podkreślił znaczenie szacunku dla rodzica dziecka, nawet w trudnych chwilach. "Pamiętajcie, ludzie się rozchodzą, ale rodzicami jesteście do końca życia. I tak, jak mówicie o mamie swojego syna czy o ojcu swojego syna, tak wasz syn będzie to postrzegał, bo on jest połową mamy i ojca, więc jeśli mówisz źle o jego mamie, to mówisz źle o nim. Przestrzegam was przed tym. Nawet jeśli macie jakieś rany, jakieś złości, to pamiętajcie o tym, że to jest połowa waszego dziecka, to jest wasza partnerka lub wasz partner" - dodał.