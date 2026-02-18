W piątek, 2 stycznia, zagraniczne media poinformowały o śmierci Victorii Jones, 34-letniej córki Tommy'ego Lee Jonesa. Według doniesień kobieta została znaleziona przez obsługę jednego z luksusowych hoteli w San Francisco. Mimo że wezwano służby medyczne, które przybyły na miejsce przed godziną 3.00 w nocy, życia Victorii nie udało się uratować. Teraz ujawniono, jaka była przyczyna jej śmierci.

To dlatego córka Tommy'ego Lee Jonesa nie żyje. Co się stało?

W sprawę śmierci Victorii Jones była zaangażowana policja, a w tle pojawiły się zakazane substancje. Początkowo wykluczono samobójstwo, ale nie było pewności co do udziału osób trzecich. We wtorek, 17 lutego, biuro koronera zakończyło już postępowanie w tej sprawie i ustalono przyczynę śmierci.

Według raportu, do którego dotarł magazyn "People", córka Tommy'ego Lee Jonesa zmarła z powodu toksycznego działania kokainy. Śledczy ostatecznie wykluczyli działanie osób trzecich, a sprawa związana ze zgonem Victorii Jones została zakwalifikowana jako tragiczny wypadek.

Rodzina Victorii Jones wydała oświadczenie. Nie ukrywała szoku po jej śmierci

Śmierć 34-letniej Victorii Jones wstrząsnęła jej bliskimi. Przez kilka dni po zdarzeniu rodzina milczała, aż w końcu zdecydowała się opublikować oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Podziękowała w nim za wsparcie i poprosiła o uszanowanie prywatności w tak trudnym momencie. "Doceniamy wszelkie słowa wsparcia i modlitwy. Apelujemy o uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie. Dziękujemy" - napisano w komunikacie wysłanym amerykańskim mediom przez rodzinę Victorii Jones.

Córka Tommy'ego Lee Jonesa miała wcześniej kłopoty z prawem. Serwis TMZ donosił, że w 2026 roku Victoria miała stanąć przed sądem w sprawie jednego incydentu. Portal informował, że zarzucano jej przemoc fizyczną, a dokładnie dwukrotne uderzenie w twarz osoby, która weszła z nią w dyskusję o substancjach zakazanych. Victorię wypuszczono wtedy za kaucją. Niestety, nie była to pierwsza tego typu sytuacja. Wcześniej aresztowano ją za posiadanie narkotyków. Już jakiś czas temu mówiło się również o jej problemach alkoholowych oraz uzależnieniu od innych substancji.

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.