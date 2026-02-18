Joanna Kryńska pojawiła się wśród zaproszonych na prezentację wiosennej ramówki TVN we wtorek 16 lutego. Dziennikarka miała przy tym możliwość, by opowiedzieć mediom więcej na temat wywiadu z Martą Nawrocką, który niedawno przeprowadziła. Rozmowę, która poruszyła Polaków, wyemitowano na antenie TVN24 14 lutego. Teraz wiadomo, ile trwały starania o to, by wywiad doszedł do skutku.

Joanna Kryńska szczerze o wywiadzie z Martą Nawrocką. "Pierwsza dama ma bardzo zajęty kalendarz..."

- Jestem bardzo zadowolona, że do tej rozmowy doszło. Jestem bardzo zadowolona, że pierwsza dama otworzyła drzwi pałacu, odpowiedziała na wiele ważnych pytań, powiedziała, jaki jest jej cel, oraz opowiedziała, czym będzie się zajmowała w ramach pracy swojej fundacji - wyznała w rozmowie z "Faktem" Kryńska. Jak się okazało, ustalenia ws. wywiadu z żoną prezydenta trwały sporo czasu. - Myślę, że pierwsza dama ma tak bardzo zajęty kalendarz, że na szczęście znalazło się w nim również miejsce dla redakcji TVN24. To jest bardzo dobra wiadomość - dodała dziennikarka.

Starania zaczęły się w połowie sierpnia, a do wywiadu doszło kilka dni temu

- wyjaśniła Kryńska. Zdradziła również, iż podczas przygotowań ustalono, że Marta Nawrocka będzie wiedziała, o czym porozmawiają. - Pierwsza dama i ludzie, którzy z nią pracują, znali wątki, które będziemy poruszali. Wiedzieli, o jakich tematach będziemy rozmawiać - skomentowała dla Jastrząb Post.

Tak wywiad koleżanki ze stacji oceniła Arleta Zalewska. "Potrzebne są takie rozmowy"

Co ciekawe, wywiad Kryńskiej z Nawrocką postanowiła ocenić w mediach społecznościowych m.in. koleżanka dziennikarki ze stacji - Arleta Zalewska. Ona także doceniła to, że wywiad wywołał poruszenie, a pierwsza dama zdecydowała się udzielić akurat w TVN24. "Wywiad Joanny Kryńskiej z pierwszą damą Martą Nawrocką w TVN24 to jedna z głośniejszych i bardziej komentowanych rozmów ostatnich miesięcy. Gratuluję Asi z całego serca. To pokazuje, jak ważne i jak potrzebne są takie rozmowy" - skomentowała Zalewska.

Dziennikarka odniosła się przy tym do hejtu, który spłynął na Nawrocką po emisji rozmowy. W pełni go nie popiera. "Dobrze, że ten wywiad tak się poniósł. I wywołał tyle dyskusji. I tu wyraźnie oddzielam ocenę i krytykę od hejtu i obrażania. Niezwykle doceniam pracę i konsekwencję Asi Kryńskiej" - podkreśliła w zamieszczonym poście.