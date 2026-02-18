Magdy Gessler nie mogło zabraknąć na prezentacji wiosennej ramówki TVN-u. 6 marca 2026 roku na głównej antenie stacji zostanie wyemitowany premierowy odcinek 32. sezonu "Kuchennych rewolucji". Gessler w trakcie ramówkowego wieczoru, 17 lutego, weszła na scenę i poinformowała zgromadzonych gości i widzów, co będzie działo się w najnowszych odcinkach.

Gessler wyjawiła to na ramówce TVN. "Ludzie mają po dziewięć - dwanaście tysięcy obrotu"

Magda Gessler nie ukrywa, że jest pod dużym wrażeniem tego, co będzie działo się w najnowszych odcinkach "Kuchennych rewolucji". Gwiazda TVN-u przyznała, że producenci postanowili dać jej spore wyzwanie, bo musiała odwiedzić wiele restauracji zlokalizowanych w odległych zakątach Polski. Tym razem restauratorka pojawiła się m.in. w Koszalinie, Chorzowie, Zielonej Górze, Stroniu Śląskim, Krakowie, Poznaniu i Białymstoku.

Gessler jest jednak bardzo zadowolona z przebiegu rewolucji. Wyjawiła przy tym, ile zarabiają właściciele restauracji tuż po zakończeniu nagrań programu. - Dwa, trzy tygodnie po moim wyjeździe, ludzie mają po dziewięć-dwanaście tysięcy obrotu przy dwunastu stolikach - wyznała gospodyni "Kuchennych rewolucji".

Projektant zachwycony stylizacją Magdy Gessler. "Czerwień pod spodem tylko podkręca dramatyzm"

Warto dodać, że Magda Gessler nie tylko zrobiła furorę na scenie wiosennej ramówki TVN-u, ale także na czerwonym dywanie. W rozmowie z Plotkiem projektant Robert Czerwik stwierdził wręcz, że słynna restauratorka "rozwaliła system". - To jest czysta esencja Magdy - odwaga, konsekwencja i ogromny dystans do siebie. Ten look to bardziej spektakl niż stylizacja. Monumentalny, oversize’owy płaszcz w intensywnym różu z gigantycznym kołnierzem i bufkami tworzy rzeźbiarską sylwetkę, a mocna czerwień pod spodem tylko podkręca dramatyzm. Ryzykowne połączenie różu i czerwieni u niej działa, bo ona operuje kolorem emocjonalnie, a nie "zgodnie z zasadami". Wielkie loki, złoto, objętość wszystko jest spójne i absolutnie rozpoznawalne. Ona nie próbuje być modna. Ona jest konsekwentnie sobą. I właśnie to totalnie rozwala system - stwierdził Robert Czerwik.