Bożena Dykiel była jedną z najbardziej popularnych aktorek, a widzowie znali ją z ról w takich produkcjach jak: "Znachor", "Wesele", "Ziemia obiecana", "Brunet wieczorową porą", "Rozmowy kontrolowane" czy "Alternatywy 4". Przez ponad dwie dekady wcielała się w Marię Ziębę w "Na Wspólnej". 13 lutego przekazano informacje o jej śmierci. 17 lutego podczas ramówki TVN-u postanowiono uczcić pamięć o zmarłej aktorce.

Bożena Dykiel uczczona na ramówce TVN. Poruszające sceny

Dorota Wellman i Maciej Dowbor poprowadzili ramówkę TVN-u. W pewnym momencie mówili o aktorach związanych z serialem "Na Wspólnej". Wspomnieli o zmarłej Bożenie Dykiel. - Nie byłoby tego serialu bez znakomitej polskiej aktorki, Bożeny Dykiel. Będziemy ją pamiętać z wielkich ról teatralnych, takich jak Balladyna jadąca na skuterze - to tylko ona mogła zrobić. Ze wspaniałych ról filmowych w "Weselu", "Ziemi obiecanej", "Wyjściu awaryjnym", "Przesłuchaniu". Moglibyśmy tak wymieniać bez końca - mówiła prezenterka.

Następnie głos zabrał Dowbor. - Dziękujemy bardzo pani Bożenie za to wszystko, co robiła przez całe lata. Oczywiście pamiętam ją z tej roli "Na wspólnej", z roli Marii Zięby. Wszyscy wspominają o tym, jak bardzo poprawiała swoim humorem atmosferę na planie. I taką ją zapamiętamy - podkreślił. Na końcu doszło jednak to poważnej wpadki. Dorota Wellman chciała podsumować ten segment, lecz się przejęzyczyła. - Nie zapomnimy o Bożenie Walter - powiedziała z rozpędu, bowiem Bożena Walter to znana dziennikarka i żona założyciela stacji TVN, Mariusza Waltera, która cały czas żyje.

Bożena Dykiel pożegnana w "Na Wspólnej". Widzowie zachwyceni

Mimo że Dykiel odeszła z "Na Wspólnej", wielu do dziś kojarzy ją z tym serialem. 16 lutego wyemitowano pierwszy odcinek "Na Wspólnej" po przekazaniu tragicznej wiadomości o śmierci aktorki. Na wstępie zdecydowano się upamiętnić Bożenę Dykiel i pożegnać jej serialową postać. Zmieniono czołówkę serialu - wyświetlono jedynie czarno-białe kadry, na których pojawiła się zmarła aktorka. "Na zawsze z nami" - mogliśmy przeczytać. Zmiany zaszły również w napisach końcowych. Nazwiska członków obsady wyświetlały się bowiem na tle czarno-białego zdjęcia aktorki. Widzowie nie kryli poruszenia gestem producentów serialu. "Pięknie to zrobiliście. Dziękujemy", "Piękny początek", "Piękne pożegnanie w czołówce. Łezka się zakręciła" - pisali na Facebooku.