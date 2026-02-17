Wellman kąsała na ramówce TVN-u. Tak potraktowała Chylińską i Dereszowską

Na 17 lutego stacja zaplanowała swoją imprezę ramówkową, której celem jest przedstawienie wiosennej oferty programowej TVN-u. Na ściance promującej imprezę pojawiło się wiele gwiazd stacji, które nie tylko pozowały przed fotoreporterami, ale też udzielały wywiadów. Wydarzenie poprowadzili m.in. Maciej Dowbor oraz Dorota Wellman. Dziennikarka nie szczędziła ze sceny licznych złośliwości w kierunku swoich koleżanek i kolegów ze stacji.

Dorota Wellman złośliwe wobec Anny Dereszowskiej i Roberta Koszuckiego. Oberwało się też Agnieszce Chylińskiej

Ramówka TVN-u rozpoczęła się od promocji serialu kryminalnego "Młode gliny". Realizatorzy zdecydowali, że wydarzenie zainicjują tancerze, którzy pląsali w otoczeniu kartonowej scenografii. Po chwili na scenie pojawiła się Dorota Wellman, która zaprosiła w światła reflektorów aktorów produkcji. Na scenę weszli więc Anna Dereszowska, Zofia Zborowska i Robert Koszucki. Co ciekawe, dziennikarka zaczęła od złośliwości, w niewybredny sposób odnosząc się do wieku aktorów. - Młode gliny nie do końca - powiedziała. Na tym nie koniec, bo po chwili nieelegancko skomentowała kusą kreację Dereszowskiej. - O, Ania. (...) Mnie ukradli radiowóz, tobie spodnie - powiedziała. Aktorka pokazała jednak, że ma do siebie dystans, bo wcześniej żartowała, że dziś występuje w innej roli - stewardesy i zaprasza na lot TVN-u.

Wellman jednak dopiero się rozkręcała. Postanowiła wbić także szpilę Koszuckiemu. - Panie Kojak, pan wymyślił tę grupę młodych glin? - powiedziała. Aktor jednak nie słyszał pytania i prosił, by Wellman je powtórzyła. - Jeszcze głuchy - skomentowała. Kiedy z kolei Koszucki odpowiadał, dziękując produkcji serialu, weszła mu w słowo i znów wbiła szpilę. - Już się podlizałeś, teraz powiedz, co robisz - usłyszeli wszyscy. Później prezenterka zwróciła się do Dereszowskiej. - Miła to ty nie jesteś - podsumowała, zapominając dodać, że chodzi jej o postać graną przez gwiazdę. Tę informację uzupełniła dopiero sama zainteresowana.

Nie zabrakło również złośliwości skierowanych do Agnieszki Chylińskiej. Wokalistka chwaliła Paulinę Krupińską, która zadebiutowała w show jako prowadząca. Powiedziała też kilka ciepłych słów o Agustinie Egurroli, który po latach wrócił do formatu. Wellman znów weszła przemawiającej w słowo. - Aguś, ja rozumiem, że odkryłaś talenty Pauliny i Agustina, ale ludzie byli jacyś w ogóle? Będzie ktoś występował w programie? - powiedziała nieco agresywnie. Kiedy Chylińska zaczęła opowiadać, w pewnym momencie zwróciła się też do Wellman. - Już cię znudziłam? - zapytała. Wellman znów wystrzeliła. - Trochę tak - potwierdziła. Myślicie, że to niewinne przekomarzanki, czy jednak prezenterka miała gorszy dzień?

Na co tej wiosny stawia TVN?

Wiadomo już, że TVN mocno promuje swój serial kryminalny "Młode gliny". Nowością jest show "Skok na głęboką wodę", który stanowi eksperyment społeczny, stawiający pytanie: czy dwoje ludzi, dopasowanych przez ekspertów, może zbudować prawdziwą więź w izolacji i w konfrontacji z siłami natury? Czarnym koniem stacji ma być także "Mam talent!" - po raz pierwszy z czterema jurorami! Występy ocenią Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa, Marcin Prokop i Agustin Egurrola. Program poprowadzą Jan Pirowski i Paulina Krupińska-Karpiel. Stacja stawia także na "The Traitors. Zdrajcy".