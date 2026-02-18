Agnieszka Chylińska jest w show-biznesie od nastoletnich lat. Debiutowała wraz z grupą O. N. A. w 1994 roku, gdy miała 18 lat. 23 maja tego roku popularna piosenkarka skończy 50 lat. Już teraz zaprosiła fanów na specjalny koncert z tej okazji. Jednocześnie podzieliła się swoimi przemyśleniami dotyczącymi wieku.

Chylińska wkrótce skończy 50 lat. "Nigdy wcześniej nie czułam się tak dobrze"

Na oficjalnym profilu Agnieszki Chylińskiej na Facebooku pojawił się plakat zapowiadający koncert, który 23 maja odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie. Wydarzenie jest promowane jako "jedyny taki koncert urodzinowy". Chylińska nie ukrywa, że to będzie ważny dla niej dzień. "Kiedy obchodziłam 30. urodziny, miałam poczucie, że wszystko się już dla mnie skończyło. Kiedy nadszedł dzień moich 40. urodzin, czułam się jeszcze gorzej. Ktoś mi kiedyś powiedział, że prawdziwe życie zaczyna się po pięćdziesiątce. Coś w tym jest. Nigdy wcześniej nie czułam się tak dobrze. Myślałam, że zapał, wiara w ludzi i w sens mojego bycia na scenie z czasem wyblaknie. Chcę wam z pełną uczciwością powiedzieć, że tak nie jest. Niech dowodem na to będzie zaproszenie na mój urodzinowy koncert. Nie mogłam sobie wymarzyć lepszej scenerii. Wy i ja. Impreza mojego życia i goście, których z ogromnym poczuciem szczęścia i zachwytu zapraszam, by świętowali ze mną moją 50-tkę" - przekazała fanom Agnieszka Chylińska.

Chylińska znów w "Mam talent!". Skład jury nowej edycji nieco się zmieni

Sprzedaż biletów na urodzinowy koncert Agnieszki Chylińskiej rusza 23 lutego. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jakie będą ceny i którzy artyści wystąpią z Chylińską tego dnia na scenie. Oczywiście tej wiosny Chylińska po raz kolejny zasiądzie także w jury najnowszej edycji talent show "Mam talent!". Chylińska jako jedyna jest jurorką tego programu nieprzerwanie od 2008 roku. W 17. edycji show oceniać talenty uczestników będą wraz z nią: Marcin Prokop, Julia Wieniawa i Augustin Egurrola. Prowadzącymi program zostali Paulina Krupińska, która zastąpiła w tej roli Agnieszkę Woźniak-Starak, oraz Jan Pirowski.