Kabaret Ani Mru Mru działa od 1999 roku, ale jego skład, który znamy dziś, uformował się dwa lata później. Grupę tworzą: Michał Wójcik, Marcin Wójcik oraz Waldemar Wilkołek. W połowie stycznia poinformowano, że kabaret odwołuje występy. "Kochani! Niestety z powodu problemów zdrowotnych, musimy odwołać wszystkie zaplanowane występy. (...) Michałowi życzymy zdrowia i mamy nadzieję, że uda nam się szybko powrócić do tego, co kochamy najbardziej - do spotkań z wami podczas spektakli na żywo" - przekazano. W najnowszym wpisie członkowie grupy podziękowali za wsparcie. Jedna z internautek pozostawiła hejterski komentarz. Satyrycy postanowili odpowiedzieć.

Kabaret Ani Mru Mru odpowiedział na hejterski komentarz. I to w jakim stylu!

13 lutego na profilu kabaretu na Facebooku pojawił się wpis, w którym przekazano, że już w kwietniu fani zobaczą satyryków na scenie. "Piątek trzynastego! A u nas dobre wiadomości! Najpierw chcemy Wam wszystkim bardzo podziękować za wszystkie słowa wsparcia dla Michała. Jego rekonwalescencja potrwa do końca marca, co oznacza, że od kwietnia widzimy się na wszystkich zaplanowanych i przełożonych występach… Trzymajcie się… Oby do wiosny" - przekazano. Wpis wywołał spore poruszenie, a wielu fanów podkreślało, że czeka na powrót ulubionego kabaretu na scenę. Nie wszyscy byli jednak tak pozytywnie nastawieni.

Jedna z internautek postanowiła w komentarzu gorzko podkreślić, że nie jest fanką kabaretu. "Zeszliście na psy. Nie macie dobrych skeczów" - napisała. Satyrycy postanowili jej odpowiedzieć, zachowując przy tym całkowitą powagę, co rozbawiło ich fanów. "Dzięki Iwonko. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna" - odpowiedzieli.

Michał Wójcik z Ani Mru Mru ma problemy zdrowotne. Jego córka zabrała głos

Córka Michała Wójcika udzieliła wywiadu Plejadzie. Julia Wójcik odpowiedziała na pytania dotyczące hejtu. - Niech piszą, co chcą, ale to ja znam prawdę. I to jest najważniejsze. Nie czytam też komentarzy, bo po co mi to? Po co człowiek ma się denerwować? Ludzie i tak będą pisać, bo czują się bezkarni, będąc za ekranem - przekazała portalowi, zaznaczając później, że nigdy nie wiemy, z czym mierzy się drugi człowiek.

Wspomniała o wsparciu dla ojca. - Jakieś wiadomości dostałam, ale zignorowałam, ponieważ wiem, że teraz jest potrzebna chwila ciszy. (...) Nie mam w pełni informacji, dlatego nie będę się wypowiadać na ten temat. Bardzo dziękuję fanom. Zajrzałam akurat w komentarze - było mnóstwo wpisów z życzeniami zdrowia - mówiła.