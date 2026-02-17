Justyna Steczkowska i Edyta Górniak niemal przez cały czas trwania karier są do siebie porównywane. Piosenkarki od lat pytane są przy tym o siebie nawzajem w wywiadach, mimo iż same niezbyt chętnie poruszają temat ich relacji oraz rzekomego konfliktu w mediach. W niedawnej rozmowie Steczkowskiej z Żurnalistą, ponownie padł temat Górniak. Tym razem wokalistka powiedziała kilka słów na temat koleżanki z branży. Ta zdążyła jej już odpowiedzieć.

Zobacz wideo Steczkowska liczyła na wsparcie od Górniak na Eurowizji? Ta reakcja to hit!

Justyna Steczkowska nazwała Edytę Górniak "specyficzną". "Mogła mieć na myśli..."

- Edi jest bardzo specyficzna. Ja ją kocham na swój sposób. Wiem, że media zawsze robią jakąś zadymę, że się nie lubimy. Ja tego tak nie widzę. Każdy ma jakąś drogę swojego rozwoju. Edi czasem gniewa się za rzeczy, których nie rozumiem, ale rozumiem, że się gniewa i nie biorę tego pod uwagę - skomentowała w rozmowie z Żurnalistą Steczkowska, podczas nagrań odcinka specjalnego jego podcastu. Z pytaniem o słowa wokalistki skierowała się do Górniak redakcja Plejady. Gwiazda postanowiła odpowiedzieć dziennikarzom.

Myślę, że Justynka, mówiąc o mnie 'specyficzna', mogła mieć na myśli, że nie jestem podatna na manipulacje i kłamstwa. Przyjmuję to jako komplement

- odpisała w mediach społecznościowych Górniak, dodając do tego emoji serca.

Edyta Górniak wybaczyła Justynie Steczkowskiej. "Ja do nikogo nie mam żalu"

Przypomnijmy, że pod koniec 2025 roku Górniak udzieliła zaskakującego wywiadu Pomponikowi, w którym także padł temat Steczkowskiej. - Gdyby ludzie mieli taką wyrozumiałość, że każdy ma swój rytm życia i uczy się... I tak się każdy musi nauczyć tego samego, tylko każdy to robi w innym tempie i innym czasie. I nie trzeba się na siebie złościć. Ja już się nie gniewam na Justynę - powiedziała piosenkarka.

Plotkowi udało się później porozmawiać ze Steczkowską i zapytać o tę kwestię. - Myślę, że jeśli ktoś ma do kogoś pretensje, to musi przede wszystkim wybaczyć sobie, bo wtedy zaczyna być szczęśliwy. (...) Jeśli Edi mi wybaczyła, to tak jakby wybaczyła sama sobie. I to mnie na pewno cieszy i życzę jej wszystkiego dobrego w nowym roku - skomentowała wokalistka, uśmiechając się.